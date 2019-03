HANA I GORAN KIKSALI NA PRVOM ZADATKU, ALI HANA SE NEDA: ‘Ovo će me samo ojačati. Grizem do kraja’

Hana i Goran u novom reality showu ‘Superpar’ nisu dobro prošli u prvom zadatku, pa su završili u kamp-kućici

U novom reality showu “Superpar”, Hana Rodić (21) i Goran Jurenec (39) loše su prošli u prvom zadatku u kojemu su trebali pronaći ključeve kako bi završili u vili, a ne u kamp-kućici, piše RTL. Čini se da bi između njih i još jednog para moglo doći do iskrenja.

Budući da su Jana i Miro pobijedili u prvom zadatku imali su pravo odlučiti tko će gdje spavati, pa su sebi naravno odabrali najljepšu sobu. Nakon što su svih šest parova dobili sobe za spavanja, na kraju su dva para ostala kratka za sobu u vili, Danijela i Josip te Hana i Goran. Jana je tada odlučila da u kamp-kućicu idu Hana i Goran, a Danijela i Josip završili su u dnevnom boravaku.

“Nadam se da ima grijanje s obzirom na to da sam bolesna”, komentirala je Hana koja očigledno nije bila oduševljena Janinom odlukom. Međutim, kada su ušli u kamp-kućicu, Hana je rekla da će je to samo ojačati te da od sada grize do kraja.

Žele se još jače povezati u showu

Inače, Hana, kojoj je najdraži hobi šminkanje, opisivala je Gorana, bivšeg košarkaša koji se posvetio fitnessu, kao strastvenog, brižnog, temperamentnog i karizmatičnog partnera, a on nju kao zabavnu osobu, inteligentnu, ambicioznu i direktnu. U stvarnosti imaju vezu na daljinu budući da Goran radi u Njemačkoj, pa se nadaju da će se u showu još bolje upoznati i povezati a istovremeno steći i nova iskustva.