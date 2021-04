HANA HADŽIAVDAGIĆ STALA NA STRANU MARKA GRUBNIĆA: ‘Dok razmišljaju o meni, ja ne znam da oni uopće postoje’

Influencerica je podijelila Grubnićeve riječi u kojima se osvrnuo na govor mržnje koji ga često dočekuje na društvenim mrežama

Nakon što je Marko Grubnić u ponedjeljak podigao prašinu svojim osvrtom na spot ‘Hejt, Sloveni’, na Instagramu se oglasila Hana Hadžiavdagvić Tabaković.

Podsjetimo, stilist je prokomentirao video koji je dio kampanje protiv govora mržnje te se obratio svojim ‘hejterima’. Kasnije je Nikolina Ristović za sebe rekla da je “najviše zlostavljana Hrvatica”.

NIKOLINA RISTOVIĆ O HORORU KOJEG PROLAZI: ‘Mnogo puta sam se našla na meti, ali od Hrvata, mojih sunarodnjaka’

Influencerica se očito prepoznala u njegovim riječima pa ih je preoblikovala u vlastite.

“Ja osobno sam navikla jer iza mene su godine i godine svakodnevnog govora mržnje, osobno me to zaista više niti ne smeta. Ali najiskrenije, iz današnje perspektive, bude mi žao tih ljudi koji se toliko trude da nešto kažu, ponize, uvrijede, da omalovažavaju, da budu glasni i hrabri skrivajući se iza svojih pseudonima. Bude mi ih žao jer dok se oni toliko trude i troše vrijeme svoje vrijeme razmišljajući npr. o meni, ja zaista ne znam da oni uopće postoje jer ja se bavim samo sobom i miljama sam daleko od njih u svakom pogledu”, napisala je Hana i označila Grubnića.

‘Iskompleksirana mentalna stvorenja’

Grubnić je u ponedjeljak u podužoj objavi otkrio što misli o ‘hejterima’ i negativnim komentarima koje mu svakodnevno ostavljaju na društvenim mrežama.

MARKO GRUBNIĆ SE OBRATIO HEJTERIMA: ‘Dok vi razbijate glave otkud mi pare, ja okrenem još milijun…’

“Dragi moji SLOVEni, čemu onda sve to? Jeste li me ponizili? Niste. Jeste li me uvrijedili? Niste. Radite samo sebi štetu. Dok vi vrijeđate, razbijate glavu i tastaturu otkud meni pare, ja sam okrenula još jedan milijun. I što ćete sad? Ako kažem da ste glupi, je li to govor mržnje? Jest, ali spustit ću se na trenutak na vašu razinu da shvatite i učinite nešto dobro za sebe. Prestanite širiti govor mržnje i život će vam biti puno ljepši, vidjet ćete, jer hejteri su iskompleksirana mentalna stvorenja”, poručio je stilist.

“Da samo znate kako je lijepo kad otputujete u Pariz pa vam na cesti kažu da imate prekrasan osmijeh. Širite tu energiju. Postavite si zdrave i pozitivne ciljeve i kad jednom osjetite te civilizirane, srdačne, pozitivne komentare od slučajnih prolaznika više nikada nećete htjeti biti dio ove balkanske ‘gle one ku*ve, je*e se za pare, od tud sve one silne torbice’ tužne svakodnevice”, zaključio je.