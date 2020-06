HANA HADŽIAVDAGIĆ SNIMILA DOKUMENTARAC O KORONAVIRUSU U ZAGREBU: ‘Nisam ga htjela ranije pustiti…’

View this post on Instagram

Ovaj moj mini dokumentarac o koroni snimljen je 18.04. u jeku pandemije…znala sam da će, čim se završi priča #covid19 , biti jedna lijepa uspomena na vrijeme koje smo provodili zajedno s našim najmilijima♥️ Nisam htjela ranije da ga pustim ali ovo je pravo vrijeme da razmislimo o ljudskosti, istinskim vrijednostima i onom što nosimo u srcima…Počeli smo biti oni stari, a promjene smo brzo zaboravili😞 #SamoLjubav #DušmaniŠicŠic