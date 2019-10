HANA HADŽIAVDAGIĆ SE JAVNO OBRAČUNALA S PRATITELJICOM: ‘Što je žena bez djeteta? Smeće?’

View this post on Instagram

Velika se priča digla oko mog novog profila i #OpetNajljepša ormara, a još veća frka će da bude kada vidite što sve ormar krije…među tim divnim komadima bit će i poneke cipelice @planika_flex slične ovoma👠 I da, kada smo već kod cipelica za koji dan organiziram genijalnu nagradnu igru za parove…nemojte da vam promakne…častim vas cipelama u @planika_flex za Valentinovo❤️ @instascenex #DušmaniŠicŠic #ad