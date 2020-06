HANA HADŽIAVDAGIĆ SE BORI PROTIV RASIZMA NA ČUDAN NAČIN: Potamnila kožu u Photoshopu pa završila na Redditu: ‘Dušo, educiraj se’ 

Bizarna fotka bosanske influencerice završila je na Redditu i obišla svijet

Dok Amerika ključa zbog ubojstva Afroamerikanca Georgea Floyda kojeg je usmrtio policajac, influenceri su napokon iskoristili svoje platforme kako bi progovorili o nekim važnijim stvarima.

Priključile su im se i regionalne zvijezde, poput bosanske influencerice Hane Hadžiavdagić Tabaković koja je svojom objavom na Instagramu ‘omašila ceo fudbal’.

Naime, u Photoshopu je potamnila svoju kožu u tzv. ‘blackface’ i, paradoksalno, s tom fotkom je namjeravala svima reći da se bori protiv rasizma.

“U rasističkom društvu nije dovoljno samo reći da nisi rasist. Treba glasno biti protiv rasizma”, napisala je uz bizarnu fotku na Storyju koju je ubrzo i obrisala.

Njena je objava završila i na Redditu, a tema nosi naslov: “Bosanska influencerica potamnila kožu i tvrdi da je to borba protiv rasizma”.

“Ovoj ženi nedostaju ključne informacije”, “Jedva čekam da influenceri izumru”, “Izgleda kao da je upala u teglu Nutelle”, samo su neki od komentara.

‘Žena je uzor mnogima i to je problematično’

Reagirali su i tviteraši, kako regionalni, tako i strani.

How to fight racism, a guide by Hana Hadziavdagic: Step 1: Do Blackface

Step 2: Somehow convince yourself it's a good idea

Step 3: End racism in the World — GOVEDINA™ (@Dungeon_Dad) June 1, 2020

“Ona u suštini misli da će ‘blackfaceom’ okončati rasizam u svijetu. Dušo, educiraj se”, “Kako se boriti protiv rasizma, vodič Hane Hadžiavdagić: 1. ‘Blackface’, 2. Uvjeri se da je to dobra ideja, 3. Okončaj rasizam u svijetu”, “Bosanska influencerica nosi ‘blackface’ usred ‘Black Lives Matter’ pokreta jer je htjela pokazati ‘podršku’, ona je stvarno bila uvjerena da je to dobra ideja”, “U ovom momentu, Hana Hadžiavdagić-Tabaković ima 549.000 pratitelja na Instagramu i to je zabrinjavajuće. Znači, više od pola milijuna ljudi njene postupke ne smatra pogrešnim. Žena je uzor mnogima i to je problematično”, samo su neki od komentara na Twitteru.

I present to you the dumbest Balkan influencer – Hana Hadžiavdagić. She basically thinks that with blackface she’ll end racism in the world. Honey get educated. pic.twitter.com/eNqwROphfF — adna #BlackLivesMatter (@lucascigarette) June 1, 2020

Hanin odgovor

Na cijeli je incident reagirala i influencerica. “Ispričavam se ako sam nekoga uvrijedila, nije mi bila namjera. Tko je htio shvatiti zašto sam to napravila, shvatio je, tko u svemu dobrom traži nešto loše, to govori o njemu. Ako se itko na društvenoj mreži bori za jednakost, ljudska prava i ljubav, onda sam to ja. Na vlastitoj koži stotinu puta osjetila sam kako je to kad te zovu ‘balinkura, muslićka, prljava Bosanka’ i slično. Netko sam tko je djetinjstvo proveo u podrumu ratnog Sarajeva jer moja vjera nije odgovarala nekim političkim idejama. Nemojte samo sa mnom o poštovanju drugoga i drugačijeg jer od svih javnih osoba ja to upravo najviše činim. Javno! Tako da od*ebite u skokovima“, napisala je na Storyju.