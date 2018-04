HANA HADŽIAVDAGIĆ ZABILA SE AUTOM U ZGRADU: Voditeljica i njezin pas prošli bez težih ozljeda

#OpetNajljepša i njezin novi autić🚗 @kare_design @laprairie @lovelybags_official @vintaxshop @family.hr @pearl_waterless_zagreb & #HOK osiguranje🚗 ____________________________________________________ #Jeans @capitto.jeans 👖👖👖 #Boots @ecelebrity.eu 👢👢👢 #Balloons @valemia.hr 🎈🎈🎈 #Zagreb #Croatia #Paris #London #Milano #NewYork #Moscow #Berlin #Belgrade #Barcelona #Europe #travelblogger #FashionWeek #fashionlover #fashionblogger #fashionist #fashionart #fashionstyle #fashionable #traveller #style #stylish #love #smile #worldwide #influencer #DušmaniŠicŠic

A post shared by Hana Hadžiavdagić Tabaković (@hanahadziavdagic) on Mar 10, 2018 at 4:05am PST