HANA HADŽIAVDAGIĆ PODRŽALA IVANU VIDU: ’90 posto tih dušebrižnica htjelo bi tvoje prezime’

View this post on Instagram

Muzika daje dušu svemiru, krila umu, let mašti i život svemu što postoji…a ja #OpetNajljepša i kada sam u oblacima❤️ #Flight @croatia.airlines ✈️ @instascenex 🎠 #Zagreb #Croatia #blogger #blog #instagram #influencer #influencers #streetstyle #streetfashion #streetwear #fashionblogger #fashion #fashionable #fashionista #instapic #instagramer #vogue #style #styleinspo #DušmaniŠicŠic