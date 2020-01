HANA GORANA ZASULA ŠKAKLJIVIM PITANJIMA; ON SE IZVLAČIO NA SVE MOGUĆE NAČINE: Međutim, oko jedne stvari je ostao vrlo tajanstven

Goran Hani nije želio otkriti gdje bi je vodio na medeni mjesec

Hana Rodić i Goran Jurenec snimili su novi video za Hanin Youtube kanal u kojemu je prvi hrvatski Gospodin Savršeni odgovarao na mnoga intimna pitanja o njihovoj vezi. Hana je Gorana prvo pitala koji mu je najdraži film, glumac i glumica te u kojoj trgovini najčešće kupuje. Zatim se sjetila trenutka u showu “Gospodin Savršeni” kad je Jurenec netočno odgovorio na pitanje koje su joj boje oči pa mu je ponovno postavila to pitanje. “Podcjenjuješ me s tim pitanjem, ali ipak ću ti odgovoriti. Smeđe su, naravno, bez leće, a s lećama svijetlo plave”, odgovorio joj je on. Međutim, ona ga je nekoliko puta prekinula i rekla da joj oči nisu “obično smeđe”, niti “plave”, već smeđe-zelene prirodne i sive s lećama.

Zanimalo ju je i koje tri stvari voli na njoj, a on je odgovorio da “zna biti ljubazna, razumna i ponekad mu ići na živce”. Nakon toga se dotaknula i braka pa ga je pitala gdje će je voditi na medeni mjesec, ako je oženi. “To ću znati kad te oženim. Ne smijem ti sad reći jer onda tko zna dal’ ćeš uopće reći ‘da”, ostao je tajanstven Jurenec.

Hana je otkrila i da mu nikad ne bi oprostila prevaru. “Ako bi pomislila da sam gay?”, upitao ju je. “Da mislim da si gay ne bih bila s tobom. Ali sam mislila na početku”, priznala je Hana kroz smijeh, a zatim dodala da se šali.

