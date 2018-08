HAMED BANGOURA SE DIRLJIVOM PORUKOM OPROSTIO OD OLIVERA: ‘Adio, čovječe od emocije! Odo popit jednu za tebe’

Otkako je vijest o njegovoj smrti obišla Hrvatsku, društvene mreže gore od oproštajnih poruka posvećenih Oliveru Dragojeviću.

Hamed Bangoura se dirljivom objavom na Facebooku oprostio od Olivera Dragojevića. Njegove riječi prenosimo u cijelosti.

LEGENDA STIGLA KUĆI: Katamaran s Oliverovim lijesom u tišini uplovio u Velu Luku

“Do večeras nisam do kraja mogao pojmiti pravu težinu riječi izgovorenih u kultnoj seriji Velo Misto, u rečenici koju je legendarni Picaferaj, šjor Svitlost izgovarao: “Ludega li grada, ludega li svita …” Do danas nisam znao tajnu sportskih, kulturnih i svih drugih uspjeha Dalmacije, a posebno Splita. Nije tu samo u pitanju more, sunce, krš, geni, dišpet, pisma, vino, “ludilo”. Glavni sastojak je iskren čovjek i emocija. Stalno govorim, jebeš život bez iskrenog čovjeka pored sebe i njegove emocije (oprostite mi na rječniku), ali ovo danas na ispraćaju Olivera bio je festival velikih i dostojanstvenih emocija. Priznajem, od jutra i Gibonnijevog govora plačem svaki put kad netko spomene Olivera na radiju ili televiziji, a sada je kulminiralo. Olivera je stvorila i u besmrtnost odvela njegova humanost i emocija. Hrvatsku je stvorila humanost i emocija. Hrvatsku će, siguran sam, ponovno pokrenuti i vratiti na pravi put iskreni ljudi i iskrena emocija, upravo ovakvi ljudi i emocije kojom je Dalmacija, Split, ali i cijela Hrvatska ispratila Olivera. Siguran sam u to i vjerujem u to, kao što vjerujem da u Hrvatskoj još uvijek postoje vjerodostojni ljudi s iskrenim emocijama, kakav je bio i sam Oliver kojeg nikada nisu “prebacila” svijetla pozornice i popularnost, već su i u radosti i u tuzi samo vjerodostojni u svom životu i činjenju. To su građani Hrvatske, Dalmacije, Splita i Vela Luke prepoznali u Oliveru i zato su ga toliko voljeli. Adio čovječe od emocije! Vjerujem da si ponosan na svoju Dalmaciju, na svoj Split i na svakog građana tvoje Hrvatske, kao što su i oni ponosni na tebe i zato su pustili iskrenu suzu i stisnuta glasa dostojanstveno te ispratili pjevajući o ljubavi, emociji koja nas sve pokreće, veže i može promijeniti sve. Odo popit jednu za tebe…”, napisao je Hamed.

Oliver, koji je preminuo u nedjelju ujutro u splitskoj bolnici, bit će pokopan danas u 18 sati u Vela Luci.