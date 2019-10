HALID MUSLIMOVIĆ PRETUKAO BIVŠU LJUBAVNICU I UZEO JOJ 400.000 DOLARA? ‘On je čudovište, životinja!’

Samohrana majka Sonja upoznala je Halida 2015. godine nakon njegovog koncerta u Melbourneu nakon čega su počeli trogodišnju vezu

Bosanka koja živi u Australiji optužila je poznatog bosanskohercegovačkog folk pjevača Halida Muslimovića da ju je prevario za 400.000 dolara dok su navodno bili u vezi, a nakon toga ju je brutalno pretukao, piše klix.ba.

Gore spomenuti portal neslužbeno je saznao da se Halidova navodna ljubavnica zove Sonja Bašić, a vijest o skandalu prenijeli su australski mediji.

Samohrana majka Sonja upoznala je pjevača 2015. godine nakon njegovog koncerta u Melbourneu.

“Uhvatio me za ruku i želio se fotografirati sa mnom. Tako je sve počelo. On je čudovište, životinja”, rekla je za “A Current Affair”.

Obišli su cijeli svijet

Nakon toga počela je burna trogodišnja veza između njih dvoje koja je Sonju koštala na stotine tisuća dolara, a umalo nije i život izgubila. Putovali su Australijom i ostatkom svijeta, a kad su bili razdvojeni komunicirali su SMS-ovima.

Muslimović je od nje tražio novac kako bi oživio svoju glazbenu karijeru. Uključujući putne troškove i desetine međunarodnih transfera novca putem Western Uniona, Bašić procjenjuje da je ukupno na njegove račune prebacila oko 400.000 dolara za vrijeme njihove veze.

Sonja tvrdi kako joj je Muslimović obećao vratiti novac, no to nikada nije učinio. Počela je grcati u dogovima, pa ja na koncu i posao izgubila. Kako bi došla do svog novca, odlučila je odletjeti u Bosnu i suočiti se s bivšim ljubavnikom. Bila je to odluka za koju tvrdi da ju je skoro koštala života.

Prijavila ga radi napada i financijske prijevare

“Udario me je šakom u lice. U toj fazi počela sam gubiti svijest, a potom me zgrabio za ruku i ugrizao. Onda me bacio na zemlju”, ispričala je.

Bašić je pjevača prijavila policiji koja ga je optužila za napad i ugrožavanje života te Western Unionu zbog financijske prijevare.

“Molimo vas, imajte na umu da smo nakon završetka naše istrage odlučili vratiti osnovni iznos vašeg novca, kao i pripadajuću naknadu”, piše u odgovoru koji joj je u travnju poslao Western Union, no novac još nije dobila.

Sonja se boji da se neće moći vratiti u Bosnu i Hercegovinu kako bi svjedočila protiv Halida.

“Trebam pravdu, moram zaključiti ovu životnu epizodu. Ovaj čovjek mora platiti za ono što je učinio”, rekla je.