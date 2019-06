HALID BEŠLIĆ OTKRIO KAKO MU JE PUNICA SPASILA BRAK: ‘Da nije bila na mojoj strani, tko zna kako bi završilo…’

Halid je priznao da mu je brak na početku karijere opastao zahvaljujući punici

Pjevač Halid Bešlić i supruga Sejda u braku su četvrdeset godina i imaju sina Dina. Poznati glazbenik nedavno je gostovao u emisiji “Šta ima Hadžifejs” u kojoj je priznao da mu je na početku karijere brak bio na klimavim nogama, no opstao je zahvaljujući punici, prenosi Dnevni avaz.

Naime, Halid je u to vrijeme nastupao do kasno navečer, a njegovoj supruzi je teško padalo to što je on dolazio kući kad je ona kretala na posao. “Jedno jutro me dočekala i pitala gdje sam bio do pet sati ujutro. Ja kažem da zna koliko radim, jer karijera se mora početi iz kavane. Ona mi je počela držati lekcije kako ne mogu tako, kako nije u redu da se tako ponašam i da joj je svega dosta”, ispričao je Halid.

Svađu je čula i njegova punica koja mu je, tvrdi, spasila brak s onime što je poručila Sejdi. “Punica je sve čula i rekla joj; znala si da se udaješ za pjevača. Sejda je shvatila sve i rasprava je bila gotova. Da punica nije bila na mojoj strani, tko zna kako bi naš brak završio”, rekao je pjevač.