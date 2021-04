GUZA OPET U PRVOM PLANU: Knoll ‘zapalila’ Instagram, pozirala u uskom bodiju i na ultravisokim štiklama

Ivana Knoll često sa svojim obožavateljima dijeli provokativne i golišave fotografije

I ovaj put je ‘užarila’ društvene mreže novom fotografijom na Instagramu. Pozirala je u jednodijelnom narančastom kupaćem kostimu i visokim cipelama.

Pozira kraj bazena

“Life is too short to wear boring clothes”, napisala je Ivana u objavi.

Najpoznatija hrvatska navijačica pokazala je zavidnu figuru u uskom kupaćem kostimu. Fotografija je ubrzo skupila veliki broj lajkova, a obožavatelji su je zasuli komplimentima.

Vojska obožavatelja

“Senzualna si”, “Izgledaš fantastično”, “Jako si seksi”, samo su neki od komenatara pratitelja.

Ivana je za vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji proglašena ‘najseksi hrvatskom navijačicom’.

Na Instagramu je prati više od 300 tisuća obožavatelja.

