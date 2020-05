GRAŠO SNIMIO KONCERT NA PERISTILU, POJAVILI SE I NENADANI ‘GOSTI’: Galeb napao dron za vrijeme pjesme ‘Moj galebe’

Grašo kaže da je sretan što ima privilegiju u svom gradu, na jednom od najljepših trgova na svijetu, održati koncert

Povodom blagdana sv. Dujma grad Split i ​gradska ​Turistička zajednica u suradnji s Dalmacija koncertom​ svojim građanima daruju koncert Petra Graše koji se za ​tu priliku snimao na praznom Peristilu.

Da sve na snimanju koncerta ne protekne baš “glatko”, pobrinuli su se galebovi koji su napali dron za vrijeme pjesme “Moj galebe”. No, na sreću sve se dobro završilo.

Petar Grašo je nakon koncerta izjavio da je dijete Splita, ​da je ​Split​ njegov​ dom bez obzira što posljednjih dvadesetak godina jako malo boravi u njemu. ​Dodaje da nije bilo specifičnih okolnosti ​i on bi nažalost i na ovog svetog Duju bio van Splita. No kako to obično biva, ​kaže Grašo, ​drugačije okolnosti diktiraju nekakav drugačiji životni plan, pa se tako dogodio jedan od najčudnijih i na nekih način najljepših koncerata u ​njegovoj karijeri, a opet koncert bez ijednog čovjeka u publici.

​”Da mi je netko rekao prošle godine kako ć​u​ svirati pred praznim Peristilom i biti najviše počašćen mislio ​bi da je to nemoguće, no s obzirom na događanja proteklih mjeseci, iznimno ​sam​ sretan i počašćen ovom prilikom kakvu rijetko tko ima​.

‘Ove će godine biti drugačije’

Sretan sam što imam privilegiju u svom gradu, na jednom od najljepših trgova na svijetu, održati koncert i pokloniti ga i svom Splitu i svim ljudima koji će u četvrtak ​na​večer biti u svom domu, pred malim ekranima. Ovo je koncert optimizma, koncert svjetla i koncert slavlja. Radovali smo mu se, nekako nam se čini da vidimo svjetlo na kraju tunela u kojem smo svi bili protekla dva mjeseca​”, poručio je Grašo.

​​Gradonačelnik Andro Krstulović Opara u priopćenju podsjeća kako će tradicionalna splitska Fjera ove godine izostati​, “sveti Dujam će se proslavit​i bez šušura, okupljanja, procesije i mise na Rivi, ​kao i ​tombule​, Sajma Sudamje, bez velikog koncerta i vatrometa, bez svega što ​su građani godinama činili u zajedništvu”.

​”Ove će godine biti drugačije nego ikad dosad, no unatoč tome vjerujem kako će se blagdan našeg sveca zaštitnika proslaviti u našim srcima i u našim obiteljima. Svim Splićanima, ali i svim gledateljima Hrvatske radiotelevizije, na dan svetog Dujma darujemo koncert Petra Graše s Peristila. Iako smo prisiljeni biti fizički razdvojeni, budimo zajedno u četvrtak ​na​večer ispred malih ekrana u ovoj neobičnoj, drugačijoj i vjerujem lijepoj proslavi​”, poručio je gradonačelnik.

Koncert će se emitirati na blagdan svetog Dujma, u četvrtak 7. svibnja, na drugom programu Hrvatske radiotelevizije.