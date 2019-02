GRAMMY 2019: Cardi B ušla u povijest s rap albumom, Gaga i Bradley Cooper nagrađeni za megahit ‘Shallow’

Album “Invasion of Privacy” američke reperice Cardi B postao je prvi ženski rap album koji je osvojio “Grammyja”

Sinoć je u Staples Centru u Los Angelesu održana 61. dodjela najprestižnije glazbene nagrade “Grammy” na kojoj su svu pozornost ukrale žene. Američka reperica Cardi B prva je izvođačica koja je osvojila zlatni gramofon za najbolji rap album godine i tako ušla u povijest. Naime, njezin album “Invasion of Privacy” postao je prvi ženski rap album koji je nagrađen “Grammyjem”.

Kacey Musgraves osvojila čak četiri Grammyja

Na ovogodišnjoj dodjeli proslavila se i britanska pjevačica Dua Lipa koja je odnijela nagradu za najboljeg mladog glazbenog izvođača te zlatni gramofon za najbolju dance izvedbu. Glazbenica Kacey Musgraves s albumom “Golden Hour” osvojila je čak četiri “Grammyja”, za album godine, najbolji country album, najbolju country pjesmu i najbolju country solo izvedbu.

Lady Gaga i Bradley Cooper nagrađeni su za najbolji glazbeni performans zahvaljujući svom megahitu “Shallow” iz filma “Zvijezda je rođena”. Glazbenik Donald Glover, poznatiji kao Childish Gambino, dobio je “Grammyja” za svoju skladbu “This Is America” koja je proglašena pjesmom godine. Ništa manje uspješna nije bila ni pjevačica Ariana Grande koja je osvojila “Grammyja” za najbolji pop vokalni album “Sweetener”.

Album godine

Kacey Musgraves – “Golden Hour”

Pjesma godine

Childish Gambino – “This Is America”

Najbolji novi izvođač

Dua Lipa

Najbolji rap album

Cardi B – “Invasion of Privacy”

Najbolji R’n’B album

H.E.R. – “H.E.R.”

Najbolja rap pjesma

Drake – “God’s Plan”

Najbolji pop duo/performans

Lady Gaga and Bradley Cooper – “Shallow”

Producent godine

Pharrell Williams

Najbolja izvedba rap pjesme

Childish Gambino – “This Is America”

Najbolji rap performans

Kendrick Lamar, Jay Rock, Future, & James Blake – “King’s Dead”

Anderson .Paak – “Bubblin”

Najbolji rock album

Greta Van Fleet – “From the Fires”

Najbolja rock pjesma

St. Vincent – “Masseduction”

Najbolji metal performans

High on Fire – “Electric Messiah”

Najbolji rock performans

Chris Cornell – “When Bad Does Good”

Najbolji album urbane glazbe

The Carters – “Everything Is Love”

Najbolja R’n’B pjesma

Ella Mai – “Boo’d Up”

Najbolji R’n’B performans

Leon Bridges – “Bet Ain’t Worth the Hand”

PJ Morton – “How Deep Is Your Love” [ft. Yebba]

Najbolji album latino jazz glazbe

Dafnis Prieto Big Band – “Back to the Sunset”

Najbolji jazz album

John Daversa Big Band – “American Dreamers: Voices of Hope, Music of Freedom”

Najbolji jazz instrumental album

The Wayne Shorter Quartet – “Emanon”

Najbolji vokalni album

Cécile McLorin Salvant – “The Window”

Najbolji jazz solo

John Daversa – “Don’t Fence Me In”

Najbolji reggae album

Sting & Shaggy – “44/876”

Najbolji dance/elektronički album

Justice – “Woman Worldwide”

Najbolja dance skladba

Silk City & Dua Lipa – “Electricity” [ft. Diplo and Mark Ronson]

Najbolja klasična kompozicija

Kernis – “Violin Concerto”

Najbolji klasični solo album

Monteverdi – “Songs of Orpheus”

Najbolja instrumentalna skladba

Kernis – “Violin Concerto”

Najbolja opera skladba

Bates – “The (R)evolution of Steve Jobs”

Najbolji performans orkestra

Shostakovich – “Symphonies Nos. 4 & 11”

Producent godine

Blanton Alspaugh

Najbolji klasični album

Shostakovich – “Symphonies Nos. 4 & 11”

Najbolji pop album

Ariana Grande – “Sweetener”

Najbolji solo performans

Lady Gaga – “Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)”

Najbolja country skladba

Kacey Musgraves – “Space Cowboy”

Najbolji country duo

Dan & Shay – “Tequila”

Najbolja country solo izvedba

Kacey Musgraves – “Butterflies”

Najbolji glazbeni film

Quincy Jones -” Quincy”

Najbolji glazbeni video

Childish Gambino – “This Is America”

Najbolji regionalni glazbeni album

Kalani Pe’a – “No ’Ane’i”

Najbolji latino album

Spanish Harlem Orchestra – “Anniversary”

Najbolji regionalni meksički album

Luis Miguel – “¡México Por Siempre!”

Najbolji alternativni album

Zoe – “Aztlán”

Najbolji latino pop album

Claudia Brant – “Sincera”

Najbolji dječji album

Lucy Kalantari & The Jazz Cats – “All the Sounds”

Najbolji folk album

Punch Brothers – “All Ashore”

Najbolji blues album

Fantastic Negrito – “Please Don’t Be Dead”

Najbolji tradicionalni blues album

Buddy Guy – “The Blues Is Alive and Well”

Najbolja pjesma napisana za film

Lady Gaga & Bradley Cooper – “Shallow”

Najbolji soundtrack za film

Ludwig Göransson – “Black Panther”

Najbolja kompilacija glazbe za film

“The Greatest Showman”

Najbolji svjetski glazbeni album

Soweto Gospel Choir – “Freedom”