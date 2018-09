GOVOR KOJI JE POSTAO HIT NA INTERNETU: Osvojio Emmyja pa na pozornici kleknuo i zaprosio djevojku

Weiss je govor započeo zahvalom nedavno preminuloj majci, a onda je uslijedilo pravo iznenađenje

Redatelju Glenn Weissu noćas je dodijeljen Emmy za režiju u kategoriji Variety Special. Svečani trenutak odlučio je iskoristiti kako bi zaprosio svoju djevojku. Govor je započeo rekavši par riječi o svojoj nedavno preminuloj majci, nakon čega je na redu bila prosidba.

“Iznimno sam zahvalan što sam danas ovdje, no osjećaji su podijeljeni. Osoba koja bi na mene bila najponosnija u ovom trenutku je moja majka, koja je umrla prije dva tjedna. Dio mog srca je slomljen i mislim da će to uvijek ostati tako. No, ona je u meni i uvijek će biti. Moja je majka vjerovala da u svemu postoji nešto dobro i obožavala je moju djevojku Jan. Jan, ti si ono lijepo u mom životu. Znaš li zašto te nikada ne zovem svojom djevojkom? Zato što te želim zvati svojom ženom”, rekao je.

Forget the #Emmy! Glenn Weiss wins for best proposal! 💍 pic.twitter.com/fC9n2TZl4C — TODAY (@TODAYshow) September 18, 2018

Publika, isprva pomalo u šoku, govor je ubrzo popratila gromoglasnim pljeskom.

Weissova djevojka Jane popela se na pozornicu i rekla da, a on joj je na prst stavio prsten svoje majke. Bio je to jedan od najupečatljivijih trenutaka u cijeloj večeri. Neočekivana prosidba gotovo odmah se proširila Internetom i postala pravi hit na društvenim mrežama.

Novopečeni zaručnici upoznali su se 2001. godine. Jane radi u marketingu na Broadwayu i ima tri kćeri, a Weiss dvije.