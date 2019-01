GOTOVO JE, TOŠIĆ SE RAZVODI OD KARLEUŠE? Već se čuo s odvjetnikom i želi sve ubrzati, pjevačica slomljena

‘Samo dan nakon toga, izašle su one poruke gdje govori ljubavniku da je muž ne je*e dobro i da ga gleda kao brata, a zatim do detalja opisuje perverzni seks koji želi. E, tu je pukao!’

Srpskoj pjevačici Jeleni Karleuši posljednjih dana ne cvjetaju ruže. Otkako su u javnost procurile fotografije pornografskog sadržaja koje je navodno slala bosanskohercegovačkom nogometašu Ognjenu Vranješu, šuška se da je njezin brak s nogometašem Duškom Tošićem na klimavim nogama.

Iako joj je suprug najprije javno pružio podršku, sada mu je navodno dozlogrdilo i slavnoj folkerici nema namjeru oprostiti, već je zatražio brzopotezni razvod. Naime, kako saznaje srpski portal Alo, Duško je već kontaktirao s odvjetnikom i namjerava ubrzati proces razvoda kako bi od svoje još zakonite supruge sačuvao 14 milijuna koji mu pripadaju prema posljednjem ugovoru u Kini.

Detalj koji je presudio

Kako njegov blizak prijatelj i bivši suigrač otkriva, Tošić ga je samo nekoliko sati nakon što su se pojavile poruke u kojima Jelena zove njihova kolegu Ognjena Vranješa na seks, nazvao i u povjerenju zatražio kontakt odvjetnika za razvode.

“Kada je počela cijela ta priča o Jeleninu seksu s Vranješom, svi mi koji dobro poznajemo Duška rekli smo da će sve proći kao da se nije ni dogodilo ukoliko se ne pojave dokazi. Ipak, isplivale su fotke, snimke i poruke i cijela Srbija je vidjela njegovu golu ženu s klincem koji u nogometnom svijetu slovi za lijevo smetalo. Samo dan nakon toga, izašle su one poruke gdje govori ljubavniku da je muž ne je*e dobro i da ga gleda kao brata, a zatim do detalja opisuje perverzni seks koji želi. E, tu je pukao”, priča izvor za Alo.

‘Zazvonio mi je telefon…’

“Samo sat vremena otkako su svi mogući portali objavili prepisku Jelene s tim malim, zazvonio mi je telefon i vidio sam da je on. Znao sam da me zove da se raspita za razvod i da je pukao. I sam sam razveden, a dobar odvjetnik mi je pomogao da sačuvam to što sam zaradio i da osiguram djecu. Prijatelji smo 10 godina i moj razvod smo prošli zajedno i zezali se da će i on tako jednog dana. Kako sam i mislio, rekao mi je da planira staviti točku i da ne može više izdržati”, dodaje.

“Sljedeći dan čuo se s mojim odvjetnikom”, kaže izvor i otkriva da je Dušku u planu što prije se razvesti kako ne bi morao dijeliti s Karleušom i 14 milijuna koji mu pripadaju po kineskom ugovoru.

Djeca na prvom mjestu

“Kada su se Jelena i Duško vjenčali, on nije imao jak ugovor i nije bilo potrebe da rade predbračni ugovor. Zbog toga se sve što je Duško zaradio u braku vodi kao zajednička imovina, a samo je u Turskoj zaradio više od četiri milijuna eura. Kada je donio odluku da ne želi spašavati brak i da se ne može nositi sa sramotom i pritiskom javnosti, shvatio je i da mu je pametnije da se što prije razvede kako bi sačuvao 14 milijuna, koji mu još nisu uplaćeni. Pogotovo što sve što je do sada zaradio mora podijeliti s Jelenom”, navodi Duškov prijatelj i ističe da će nogometaš gledati da na najbolji način osigura djecu.

“Iako mu je ego povrijeđen više nego ikad i ne želi oprostiti ženi što je dopustila da njena prijevara dospije u javnost, kćeri su mu najvažnije i primarno će mu biti da ih osigura. Nije mu problem ni da s Jelenom podijeli sve što je dosad zaradio, ali želi se osigurati da u podjelu ne uđu i kineski milijuni”, zaključuje izvor za Alo.