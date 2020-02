GOTOVA JE POLUFINALNA BORBA: Evo kojih četvero kandidata ide u finale The Voicea iduće subote

Sljedeće subote, u finalu The Voicea Hrvatska doznat ćemo tko je najbolji glas Hrvatske i tko će iz ove treće sezone popularnoga showa izaći kao pobjednik

Među ova četiri glasa krije se pobjednik Treće sezone The Voicea Hrvatska: Filip Rudan (Tim Vanna), Vinko Ćemeraš (Tim Gobac), Bernarda Bobovečki (Tim Ivan) i Albina Grčić (Tim Vanna). Tako su u večerašnjem polufinalu odlučili glasovi publike. Mentori su mogli odahnuti, nisu morali odlučivati već samo uživati u izvedbama. Ne moramo odlučivati, ali kada ti je toliko stalo do tih ljudi onda ti nije svejedno i kad publika odlučuje, kazala je Vanna. Gobac je zaključio da je upravo to što ne mora odlučivati večeras odlično za njegovo mentalno zdravlje. Lopta je, nogometnim rječnikom rečeno, prebačena na publiku, dodao je Ivan, a Massimo poručio da su mentori opušteniji, no da je među natjecateljima napetost sve veća.

Odlučivati nisu morali, ali su zato i oni večeras zapjevali i to u duetima, a publiku su oduševile i izvedbe vokalnih trenerica i glazbenih producenata mentorskih timova. Ivan i Gobac izveli su “You Gotta Move” Rolling Stonesa, a za svoju izvedbu od Vanne su zaradili pohvalu. “Ovo je bilo iskonski”, zaključila je Vanna i zahvalila kolegama mentorima jer, kako je rekla, nije joj moglo biti bolje nego baš s njima u ovom showu.

Massimo je dodao da je u stvari to bila hrvatsko-indijanska izvedba. Massimo i Vanna odlučili su se za legendarnu “These are the days of our lives” Queena. “Mukica, čovječe ovo je bilo brutalno, a, malena, ti si bila fantastična”, ocijenio je Gobac. “Ne bih nikoga izdvajao čisto da njega ne uvrijedim. Ali, štogod bilo večeras, nemojte odustati, nastavite se baviti glazbom”, komentirao je Ivan.

Tim Vanna

Put u finale u Timu Vanna tražili su Darija Ramljak i Filip Rudan. U showu su se sprijateljili i uoči nastupa iskazali jedno drugome podršku. Darija misli da je Filip zavrijedio svjetsku karijeru, a Filip da je Darija posebna. A upravo tako se i predstavila izvedbom skladbe „Nocturno“ Olivera Dragojevića. Vanna je oduševljena nakon Darijina nastupa rekla kako se nada da su autor i pjevač te skladbe ‘negdje gore’ čuli ovu predivnu izvedbu. Filip se odlučio za skladbu „Sign of the times“ Harry Stylesa. „Halo, svijete! Ovo je Hrvatska“, uzviknula je Vanna na engleskom nakon izvedbe i pohvalila Filipov glas i večerašnju izvedbu.

Vanna je oduševljena što su baš Filip i Darija u istom danu na audicijama ušli u njezin tim i što su dogurali do polufinala jer su oboje, kako je rekla, iznimno talentirani i vrijedni. Da su Darija i Filip fenomenalni rekao je i mentor Ivan dodajući da ga baš zanima kako će reagirati publika. Jako su napredovali od probe do probe i oboje su zavrijedili biti ovdje, poručio je Massimo.

Glasovima publike u finale je prošao je Filip Rudan koji je bio oduševljen, a Darija je zahvalila svima na podršci. „Nemojte pomisliti da je ovo kraj za Dariju. To bi bilo ozbiljno zakidanje publike za veliku emociju koju ona ima. Ona je već sada velika pjevačica“, kazala je Vanna opraštajući se od Darije.

Tim Gobac

Iz Tima Gobac za glasove publike borili su se Dora Juričić i Vinko Ćemeraš. Vinko mi nije konkurencija, već prijatelj, kazala je Dora komentirajući Vinka. On pak misli da će Dora biti velika onoga trenutka kada shvati kakav glas ima. Dora je izvela „The Midlle“ Zedda/Maren Morrisa/Greya i oduševila svojega mentora. „Dora je u teškim situacijama odlična. Imala je puno svega putem od upale grla, injekcija, svega, ali je bila i ostala odlična“, zadovoljno je zaključio Gobac. Vinko je izveo „Nothing comaper 2 U“ Sinead O’Connor, a i njegov nastup Gobac je opušteno komentirao bez tereta odluke jer je sve bilo u rukama publike.

Vinko je tako ‘skulirana’ osoba, danas sam ga čak vidio kako gura kolica od catteringa, ma ja ga obožavam, kazao je Gobac. I Dora i Vinko su njegov ponos, dodao je, a za Doru napomenuo da je prije svakog nastupa pisala oproštajna pisma vokalnoj trenerici Gini ono kao da se zahvali i oprosti jer je uvijek mislila da neće proći dalje.

Lijepo je vidjeti tu mladost na pozornici, tu mladost koja toliko voli glazbu, komentirao je Massimo njihov nastup. Glasovima publike u finale se plasirao Vinko Ćemeraš. Uz zagrljaj za oproštaj od Voicea, Gobac je Dori, pokazujući po studiju, kazao da to nije zadnje što vidi. „A ovo što vidiš da leti po zraku, Dora, to su dolari“, kazao je aludirajući da će njezina karijera biti bogata i uspješna.

Tim Ivan

U Timu Ivan polufinalisti su bili Jakob Grubišak i Bernarda Bobovečki. Najmlađi natjecatelj The Voicea, Jakob, uoči nastupa je rekao da nije svjestan što se događa i da mu je sve kao u magli. Večeras je izveo „Castle on the hill“ Eda Sheerana.

„To su te nove generacije. Vidite kako pjevaju. Bravo, Jakobe. Ne da sam zadovoljan, nego, ne znam koju jaču riječ upotrijebiti“, poručio je Ivan nakon Jakobova nastupa. Bernarda se odlučila za „Jolene“ legendarne Dolly Parton. Kazala je da tu pjesmu osjeća do kraja, a da je tomu tako potvrdio je i mentor Ivan. „Ona je htjela baš tu pjesmu. Mi smo rekli da je malo ravna. A ona je rekla da to želi i da može izvući iz nje puno pa i sjedeći na stolcu“, kazao je Ivan. Razvalila je pjesmu, ali i Jakoba u ljubavnom smislu, dodao je Ivan. Žao mi je da će se večeras razdvojiti makar u ovom natjecateljskom, ali ne i u ljubavi, rekao je njihov mentor i objavio da su Jakob i Bernarda zaljubljeni i u pjesmu i međusobno.

Kakvi čarobni mladi ljudi, kakvi talenti, ne znam tko bolje pjeva, al’ zna publika, komentirao je njihov nastup Gobac. Bernarda je već zreli interpret, ali iznenađenje je i Jakob jer u tako malom tijelu se krije tako moćan glas, naveo je Massimo prognozirajući mu veliku karijeru. U Jakobu sve pjeva i svira, a Bernarda je čudo, ocijenila je Vanna.

Glasovi publike večeras su bili na strani Bernarde Bobovečki koja će nastupiti u finalu. Opraštajući se od Jakoba mentor Ivan je naveo da je Jakob divna osoba od koje se može puno naučiti, super lik i prijatelj. „Ne sumnjam da će nakon ovoga showa napraviti nešto posebno“, dodao je Ivan. „Meni je ovo bio san i daleko sam dogurao“, završno je poručio Jakob i zahvalio Ivanu jer je vjerovao u njega.

Tim Massimo

Tim Massimo u polufinalu su predstavljale Adriana Vidović i Albina Grčić. Adriana je najavila da će se truditi ostaviti tremu iza sebe i dati sve od sebe u večerašnjoj izvedbi skladbe „Stine“ Olivera Dragojevića. „Svi smo čekali kako će zvučati Adriana kada pjeva na hrvatskom i baš mi je drago da je izabrala ovu pjesmu koju sam i sam uvrstio na svoj repertoar. Drago mi je što i mladi ljudi uviđaju koliko su velike te skladbe“, ocijenio je Massimo i pohvalio Adrianu.

Albina, koja je ponosna na sve što je dosada naučila u showu, večeras je izvela „Fix You“ Coldplaya i također oduševila Massima. „Mene je Albina večeras odvela u drugi svijet“, poručio je Massimo i zahvalio i bendu The Voicea. Kada imaš takvu pratnju i takav talent i razumijevanje za pjesmu onda dođeš do izvedbe koja je blizu perfektnoga, dodao je Massimo.

Mislio je da mu neće biti teško sada kada ne mora on donositi odluke, no naveo je da tomu nije tako jer i večeras strepi za svakoga natjecatelja. S Adrijanom i Albinom je bio posebno, Adrijana je točno znala što hoće, a Albina što neće što je tražilo dva različita pristupa, ocijenio je na kraju dodajući da je Vanna napravila puno s Albinom, koju je preuzeo u dvobojima, a on je samo nastavio taj put.

Albina i ja smo frendice, prošle smo puno divnih iskustava, kazala je Vanna i pohvalila i Adrijanu kojoj su, kako je navela, odlično legle Stine. „Sreća da Massimo večeras ne odlučuje jer bi ga srce izdalo“, ocijenio je u svom stilu Gobac.

Publika je odlučila da će u finale Albina Grčić. Opraštajući se od Adrijane Massimo je kazao da je prekretnica u njezinom putu u showu bila izvedba u prošlom liveu, no da je to bila odlična škola. Najavio je da će i dalje raditi s njom i pomoći joj u glazbenoj karijeri. Adrijana se zahvalila na podršci Massimu i cijelom timu.

Mentori su za kraj najavili svoja očekivanja za finale.

Vanna se finalu silno veseli, Ivan je ocijenio da je sretan zbog svih finalista i da su svi jednako dobri, mladi i savršeno-nesavršeni. Finale će biti ‘nabrijano’, kazao je Gobac i najavio da će u finalu Vinko pjevati po prvi puta u showu na hrvatskom jeziku. Predano ćemo raditi da finale bude najbolje i u dobrom duhu, a ne u kompetitivnosti. „Ne trebamo konflikte da bismo bili dobar show. Veselimo se glazbi“, kazao je Massimo.

