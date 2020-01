GOSTI NISU BILI IMPRESIONIRANI IVINIM IZNENAĐENJEM NAKON SLAVONSKE VEČERE: ‘Očekivala sam tamburu ili dernek, a ne ovo’

Iako na Ivina jela nisu imali većih zamjerki, gostima se nije svidio zbor na kraju večere

U današnjoj epizodi kulinarskog showa „Večera za 5 na selu“ slasne delicije pripremala je domaćica slavonskih korijena – Iva Valić iz naselja Gornja Pušća u blizini Zaprešića. Trenutačno vodi ugostitelj Vlatko koji je kuhao u utorak i osvojio 33 boda, a sad će umirovljenica Iva pokušati preokrenuti stvari u svoju korist. Iva se odlučila za tradicionalnu slavonsku svatovsku večeru, a njezin se jelovnik sastojao od predjela naziva Sve je ona meni, glavnog jela Svatovi u Zagorju i deserta Uzeše mi moju Tenu. Kad su došli gosti, prvo su nazdravili s domaćom šljivovicom. „Gospođa Iva dočekala nas je jako fino, ponudila nas je finim aperitivom i slavonskom šunkom, koja je bila dozrela, fina, jaka, aromatična… Bilo je odlično!“ rekao je Vlatko.

Predjelo oduševilo

Ivina svatovska gozba počela je pričom o tradiciji i šlinganom stolnjaku, što za domaćicu ima posebnu vrijednost. „Lijepo je čuti gospođu Ivu kako priča o svom kraju i drago mi je što nam je to pokazala“, rekla je Katica, a Vlatko je dodao: „Vidio sam da su joj zasuzile oči dok je pričala o stolnjaku, zadivljen sam njezinom pričom i sve je to stvarno krasno.“ Uslijedilo je predjelo – juha i kuhano meso. „Kad sam vidio juhu, kuhano meso i sos – to mi je jedno od top pet najdražih jela koje volim“, rekao je Vlatko, a Sonja i Iva nisu bile sigurne kako se jede sos od paradajza. „Ja bih to probala. Moj suprug to voli, a ja volim od hrena. Mi to nismo prakticirali doma“, rekla je Antonija.

Za glavno jelo svinjetina i janjetina

Za glavno jelo Iva je pripremila svinjetinu, janjetinu, pečene krumpire i salatu. „Na prvu mi glavno jelo nije izgledalo primamljivo – primamljivo mi je izgledao samo krumpir. Janjetinu inače ne jedem, ali odlučila sam je probati kod gospođe Ive, možda je nešto drugačije“, rekla je Sanja, kojoj se naposljetku jako svidjelo kako je to domaćica pripremila. Katica smatra da je glavno jelo trebalo ipak malo bolje složiti, a Vlatko je bio oduševljen. „Smatram da je gospođa Iva pokazala zaista ono što ona je, samu sebe, nije nam nudila neke pušćanske specijalitete ili se prikazivala u drugom svjetlu, i to se pokazalo izvrsnim“, rekao je.

Zbor je bio promašaj

Šećer na kraju bila je voćna torta s malinama i višnjama. „Strašno volim slatko, ali mi je ovo bilo previše i neugodno mi je onda ostaviti“, rekla je Katica, a ostali su kandidati uživali u Vlatkovu izlaganju ispričanom na zabavan način. „Mislim da bi bilo puno teže da ga nemamo“, rekla je Sanja, a Katica je pročitala još jednu svoju pjesmu. Iva je za goste pripremila još jedno slatko iznenađenje – zbor! „Iskreno, nije mi se to baš svidjelo jer sam od jedne slavonske večeri za kraj očekivala tamburu, neki slavonski štimung, dernek“, iskreno je rekla Sanja, a slično su razmišljali i ostali kandidati. Uslijedilo je ocjenjivanje. Katica se odlučila za šesticu jer joj je nedostajalo soli, a deserta je bilo previše, Antonija je dala sedmicu jer joj predjelo i glavno jelo nisu bili dovoljno slani, a i osjetio joj se miris janjetine, Sanja je dala ocjenu devet jer joj se predjelo nije baš svidjelo, a Vlatko se odlučio za desetku zato što mu je sve bilo savršeno i domaćici bi dao i veću ocjenu da je to moguće.

