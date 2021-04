‘GOSPODINE BRADE PITTE…’ Glumica na pozornici flertala s holivudskim ljepotanom, pogledajte ovo epsko obraćanje

Brad Pitt sinoć je Oscara u kategoriji najbolje sporedne glumice dodijelio 73-godišnjoj Youn Yuh-jung koju nazivaju južnokorejskim ekvivalentom Meryl Streep.

Zvijezda filma ‘Minari’ postala je hit večeri zbog daleko najzabavnijeg govora na ceremoniji. Naime, Youn Yuh-jung iskoristila je trenutak i s pozornice flertala s Pittom.

ZGODAN I U 58. GODINI, ALI ŠTO JE S KOSOM? Brad Pitt iznenadio svojom pojavom na Oscarima: ‘Donio je dašak 90-ih’

“Gospodine Brade Pitte, drago mi je što sam vas napokon upoznala. Gdje ste bili dok smo snimali film?”, izjavila je glumica i nasmijala prisutne. Svojom reakcijom na pobjedu oduševila je i korisnike društvenih mreža koji su joj mahom čestitali što je pokušala osvojiti 16 godina mlađeg glumca.

Best Supporting Actress Winner Yuh-Jung Youn: "Mr. Brad Pitt, finally. Nice to meet you." https://t.co/sdgeoBK7lX #Oscars pic.twitter.com/Jn54277k50

Someone tell Yuh-jung Youn that Brad is single!! #Oscars pic.twitter.com/ZfvNiIAG1k

— Matt Neglia (@NextBestPicture) April 26, 2021