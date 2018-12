‘GOSPODINA SAVRŠENOG’ NA SPOJU S IVOM DOČEKAO HLADAN TUŠ: Pokušao je poljubiti, ona okrenula glavu

Nakon što joj je na romantičnoj večeri poklonio ružu, Goran je Ivu pokušao poljubiti, no nije dobro prošlo

Goran je djevojke odveo u zabavni park u Biogradu na moru, a nakon prisjećanja o provodu na jahti otišao je s Aleksandrom na vrtuljak. „Već su dva kruga napravili“, komentirala je Hana dok je Goran s Beograđankom razgovarao o ljubavi. „Želim da moja partnerica zna da samo ona postoji za mene“, rekao je Goran, što je jako svidjelo manekenki. Kad su se vratili kod djevojaka, Goran im je pripremio još jedno iznenađenje – vatromet i sve oduševio. Nakon prekrasnih dana na moru, sutradan su djevojke krenule natrag u svoju vilu i Goran im je poželio sretan put, no Ivu je zamolio da ostane s njim. „Misli su mi se rojile u glavi, no odlučila sam se prepustiti pa kud god me odvede“, uzbuđena je bila Iva dok se s Goranom vozila gliserom prema otoku Obonjanu. „Želim vidjeti tko je Iva“, govorio je Goran kako je zamislio njihovo druženje. Istodobno, cure nisu prestale pričati o njima. „Možda postoji mogućnost i da prenoće pa da se razvije nešto više od poljupca“, rekla je Nandi, a Daisy je tvrdila da svaka cura može promijeniti mišljenje i imati nešto s njim te dodala: „Na kraju krajeva, mislim da bismo sve mi to željele“. Hana je bila konkretnija: „Zatelebala se u Gorana, dosadna je, stalno trčkara za njim, nijedan muškarac to ne voli“, smatra atraktivna crnka i ne vjeruje da će doći do seksa čak i ako prenoće negdje. A potom su djevojke pomislile da je Ivu odveo mami…

GORANU DOVELI ‘BOLJU POLOVICU’: Tko je Vanessa koja je napravila potpunu pomutnju među djevojkama u vili?

Stigla Goranova bolja polovica

Romantika između Ive i Gorana nastavila se na plaži. „Ovaj bi trenutak mogao zauvijek trajati“, rekao joj je Goran dok su izmjenjivali nježnosti u plićaku i nastavio: „Nisam očekivao da će tako brzo stvoriti nešto među nama, ali zbog toga sam ovdje i jako mi je drago što se to konačno dogodilo. Poslije su otišli na masažu. „Sve sam ostalo zaboravio. Zavolio sam je na jedan način“, rekao je Goran. A da djevojke ne bi cijeli dan razbijale glavu pitanjima o Ivi i Goranu, pobrinula se Vanessa koja je stigla u vilu. „Ja sam Goranova bolja polovica“, rekla je i zbunila djevojke koje nisu shvatile je li mu sadašnja ili bivša partnerica. No brzo je otkrila da je Goranova rođakinja koja je željela čuti što misle o njemu. „Hana se baš jako trudila, možda i previše“, komentirala je, a nasamo je razgovarala s Nandi i Gabrijelom. „Dali ste mi pričica i malo ću popričati s Goranom“, rekla je djevojkama na odlasku i dodala: „Bit će mu jako teško, imat će pune ruke posla, a djevojke se moraju jako potruditi.“

GOSPODIN SAVRŠENI IMAO NEUGODNO IZNENAĐENJE ZA IVANU: ‘Nikako da kliknemo, među nama nema kemije’

Iva je odbila poljubac

Na večeri uz more uz zalazak sunca Iva je željela biti sigurna traži li Goran stvarno ženu za ostatak života. „Nije mi baš najdraže što još sumnja u to“, rekao je on i smirio je riječima: „Volim biti blizu tebe“ i otkrio joj da ima još jedno iznenađenje. „Nemam riječi kojima bih mogla ovo opisati, samo mi je drago što sam ovdje gdje jesam i što sam s tobom“, rekla mu je Iva gledajući u zvjezdano nebo. „U kratko vrijeme iznenađuje me koliko smo postali bliski“, povjerio joj je Goran i dao joj ružu. No kad ju je pokušao poljubiti, Iva je okrenula glavu! „Meni je ovaj trenutak poseban, volio bih da to oboje vidimo“, rekao joj je, a Iva se složila, iako mu je prije rekla da se ne može poljubiti s njim zbog mišljenja obitelji, javnosti. „Ulažem u jednu vezu, želim upoznati curu i to očekujem od svoje partnerice, u istoj smo situaciji. Važni su mi oni kojima je stalo do mene, a nevažno je što drugi kažu“, misli Goran koji nije siguran hoće li ponovno imati spoj s Ivom jer mora i on razmisliti o svemu što se dogodilo među njima. „Sad je ta neka sumnja u meni“, iskren je.

NIKAKO NIJE SJELA GOSPODINU SAVRŠENOM: Za jednu djevojku danas neočekivano završava ljubavna avantura

Kako će se dalje razvijati situacija u vili, koja će sljedeća djevojka otići na spoj iz snova doznajte od ponedjeljka do četvrtka u 21 sat na RTL-u u showu Gospodin Savršeni.