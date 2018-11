GOSPODIN SAVRŠENI SE UPOZNAO S DJEVOJKAMA: Neke ga iznenadile i poklonima, no samo je s jednom želio popričati nasamo

Djevojke su brzo shvatile da će borba za Gorana biti nemilosrdna te da će se morati poslužiti svim sredstvima

Najiščekivaniji reality show u Hrvatskoj, Gospodin Savršeni, večeras je doživio svoju premijeru na RTL-u, a prvi Gospodin Savršeni, Goran Jurenec, predstavio se gledateljima te voditeljici Antoniji Blaće i uzbuđeno čekao da na njegov privremeni kućni prag pristigne 19 ljepotica. Voditeljica Antonija Blaće otkrila je da će u luksuznu vilu u Samoboru doći 19 ljepotica za koje je Goran pripremio cocktail party.

FATALNA KARLA UHIĆENA S DROGOM, TUKLA TURISTE, A NAPALA JE I MAJKU: Kći poznate glumice gola nakon ‘Gospodina savršenog’

Samopouzdanje mu je najvažnije

Čim je stigao, Goran je priznao da ima malu tremu, ali da jedva čeka upoznati djevojke jer možda među njima nađe svoju buduću ženu. „Jako mi je važan humor, komunikativnost, no ima nešto i kod sramežljivih cura. Važan mi je i izgled, no puno mi je bitnije da je djevojka zadovoljna sobom“, rekao je Goran i otkrio da mu nije lako nositi laskavu titulu Gospodin Savršeni. „Naježila sam se i tresem se“, rekla je Iva Runjanin koja se prva krenula upoznati s Gospodinom Savršenim, a hrabrila ju je natjecateljica Mirna Gostinski, koja je strpljivo čekala svoj red. Iva je odlučila probiti led tako što je Gorana zamolila za zagrljaj. „Jesi li stvarno toliko mirna?“ pitao je Goran Mirnu Gostinski, koja mu je otkrila kako njezino ime ne odgovara njezinu karakteru. „Puno je pričala da nadjača uzbuđenost, ali bilo mi je jako simpatično to što je to htjela sakriti“, rekao je Goran iščekujući sljedeću djevojku. Za to su vrijeme Gabrijela Fatorić i Karla Krneta iz limuzine promatrale Gorana i red je došao da upozna zamamnu plavušu. „Gabrijela je bila najmirnija dosad, interesantna je i volio bih više znati o njoj“, zagonetno je komentirao Goran, a djevojke koje su već pristigle u vilu počele su se upoznavati. Karla Krneta razgovarala je s Goranom o njegovim korijenima, a njega je impresionirao njezin dominantan nastup. Zanimljivo ime kandidatkinje Vahdele Vlahović bio je početak razgovora između njih dvoje, a potom ga je iznenadila nesvakidašnjim darom – crtežom koji je predstavlja. Vesna Stanić plaho je pristupila Goranu, ali on ju je opustio razgovorom o tremi i zagrljajem. „Ostavio je na mene dobar dojam“, rekla je, a kad su je djevojke pitale kako je prošlo – otkrila je: „Dobro, gledala sam u pod!“ i nasmijala sve cure u vili.

GOSPODIN SAVRŠENI PROGOVORIO O NATJECATELJICAMA: ‘Ima puno zgodnih cura, ali jedna mi je odmah zapela za oko’

Neke ga pokušale i podmititi

Daisy Zaccarin bila je jako uzbuđena, ali Goran je i nju smirio zagrljajem. Darovala mu je, a što drugo nego – stručak tratinčica. „Daisy mi je za sada među prvima“, komentirao je Goran i usredotočio se na dolazak nove djevojke. Potom je stigla Klara Perko, koja baš poput Gorana dolazi iz Njemačke pa mu je simbolično donijela – rječnik hrvatskoga jezika. Potom je stigla kandidatkinja Nandi Uzelac, koja mu je na dar donijela svoje najdraže piće kako bi nazdravili da se opuste. „Za ljubav!“ rekao je Goran, a Nandi je nadodala: „Prvo za prijateljstvo“ … Djevojke su u vili nastavile s upoznavanjem, a Goran je dočekao Ivanu Kopilaš. „U zdravom tijelu zdrav duh“, rekla je Ivana i ponudila ga smoothiejem, koji su zajedno kušali. „Volim sve što je slatko“, rekao joj je Goran iako nije baš bio uvjeren da je popio ono što mu je Ivana rekla, no svidjela mu se njezina namjera. Došla je još jedna djevojka, Ivana Milat koja je Goranu ispekla cheesecake. „Ima super tijelo, vidi se da trenira i da drži do sebe“, bio je očaran Goran, a i Ivana je imala samo riječi hvale. „Znači, zrači. Baš ima ono nešto“, komentirala je Korčulanka Ivana i potom otišla na cocktail party s curama. Sljedeća kandidatkinja Ana Raščan pripremila je kratak intervju za Gorana. „Kako se na slovenskom kaže Gospodin Savršeni?“ pitala je Ana, a kad nije dobila odgovor dogovorila se s Goranom da mu to otkrije kasnije, kad se budu bolje upoznavali. Poslije nje stigla je djevojka istog imena – Ana Tomičić, koja je zaintrigirala Gorana jer mu je otkrila da se bavi ekstremnim sportovima, ali je rekao da mu se ipak čini previše mlada. „Kako je zgodan“ rekla je Klavdija Kolar kandidatkinji Radi Tomić u limuzini prije upoznavanja, a Rada je poslije napravila zanimljiv potez – skinula je cipele i bosa došetala do Gorana. „Šarmantan je, dostupan, hoće razgovarati, zadovoljna sam pristupom prema njemu“, rekla je očarana Rada.

Aleksandra ga najviše zainteresirala

Posljednje ljepotice u limuzini bile su Aleksandra Mitrović, Alana Nezirević Anezi i Hana Rodić. „Sve što sam pripremila da ti kažem, sad je isparilo“, iskrena je bila Aleksandra i oduševila Gorana, a neke od kandidatkinja odmah su komentirale kako bi ona i Goran bili dobar par. Anezi je zanimalo kako mu je cijeli dan dočekivati cure i je li uzbuđen i kad je dobila sve odgovore, pridružila se curama na cocktail partyju. „Tako je brzo pobjegla da je nisam uspio ni pogledati“, komentirao je Goran. Kandidatkinja Hana Rodić donijela je Goranu uistinu zanimljiv dar – kutijicu s brojem prstena koji nosi jer je uvjerena kako će na kraju showa nositi zaručnički prsten. „Smijem li ti samo maknuti kosu s lica“, rekao joj je Goran i sekundu poslije priznao joj da je to samo bio razlog da je dodirne. „Mislim da bismo bili lijep par“, samouvjereno je rekla Hana. Posljednja natjecateljica bila je Marija Milenica, a njezin dolazak bio je uistinu upečatljiv – stigla je na motoru! Nakon što su sve djevojke došle u vilu Goran je nazdravio s njima kako bi malo opustio atmosferu, no djevojke su brzo shvatile da nemaju puno vremena za najbolji prvi dojam i odmah su se bacile u akciju. „Koji predivan osjećaj! Toliko cura odjednom i sve mene gledaju“, ushićeno je rekao Goran, a prva djevojka koja se odvažila „ukrasti“ ga ostalim djevojkama bila je Gabrijela Fatorić. „Nas je 19 i dosta je teška situacija, svaka ga mora povući na silu“, komentirala je Klara Perko, a djevojke su shvatile da će upravo to morati raditi ako ne žele otići kući. Ipak, čini se da je Gorana najviše zaintrigirala Aleksandra Mitrović koju je prvu pozvao na razgovor nasamo s obzirom na to da mu je rekla da imaju nešto zajedničko.

Kako će se dalje razvijati situacija u vili, hoće li djevojke postati prijateljice ili ljutite suparnice te s kojim će sljedećom djevojkom poželjeti nasamo razgovarati, gledatelji će doznati danas od 21 sat!