‘GOSPODIN SAVRŠENI’ OTKRIO DA JE GEJ: ‘Žalim što sam u showu tražio ženu dok sam pokušavao shvatiti tko sam’

Colton Underwood, glavna zvijezda američkog realityja ‘The Bachelor’ (‘Gospodin savršeni’), u intervjuu za ‘Good Morning America’ potvrdio je ono što se dugo nagađalo.

“Ova godina je bila luda za mnoge ljude i vjerojatno je većinu natjerala da se pogledaju u ogledalo i shvate tko su i od čega bježe toliko dugo. Ja sam dugo bježao od samog sebe, dugo se mrzio. Gej sam i s tim sam se konačno pomirio početkom ove godine. Nikad nisam bio sretniji i zdraviji u životu. Ovo mi znači sve”, izjavio je.

Bivša reality zvijezda tvrdi da žali što prije nije prihvatio vlastitu seksualnost.

“Odbijao sam to priznati i mislio sam da bih radije umro nego dopustio da to izađe na vidjelo. To mi je bio poziv na buđenje.”, rekao je Underwood.

JUST IN: Former “Bachelor” star @Colton Underwood speaks his truth and comes out to @robinroberts: “I’m gay. And I came to terms with that earlier this year and have been processing it… I’m the happiest and healthiest I’ve ever been in my life.” https://t.co/PoYJUAPBpA pic.twitter.com/isP7SptUu7

— Good Morning America (@GMA) April 14, 2021