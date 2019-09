GOSPODIN SAVRŠENI O NAJBOLNIJEM TRENUTKU U ŽIVOTU: ‘Nakon toga sam se usmjerio na posao i postao vatrogasac’

View this post on Instagram

Mnogi fitness sljedbenici su došli k meni. Rekli su da su intelektualno sve razumjeli. Bilo koji stručnjak fitness-a ako krene pričati, intelektom ćete shvatiti da je on u pravu, ali ćete znati da se u vašem biću ne događa ništa. Čim vas netko pita što da radi, znači da treba tehniku. Ja sam jako zbunjujuć. Uvijek ću govoriti o kraju i uvijek ću vam pomoći da počnete od početka. Bit ćete zbunjeni, reći ćete: ako su tehnike te pomoću kojih će mi se dogoditi to jednostavno razumijevanje, zašto onda stalno govoriš da te tehnike treba ostaviti, odbaciti? Zato što se tada osjećate ovako:" naučili smo nešto tako duboko, s puno napora i teškog rada, i sad to moramo napustiti?" Htjeli biste se stalno oslanjati na početak. Neću vam to dozvoliti. Kad jednom dođete na put, tjerat ću vas do samog kraja. – Neki "imaginarni cilj" je lako ostvariv no kako biti prirodni, opušteni i u dugoročno održivom stanju bez velikih oscilacija "masa"-definicije koje prate i velika psihološka osciliranja? – Problem je u sljedećem: kad ste sa mnom, morate se suočiti s problemom, prepoznati ga i shvatiti. Izgledat će vam kontradiktorno: ja sam paradoks- jer vam pokušavam dati i početak i kraj, prvi korak i zadnji korak.