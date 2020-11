GOSPODIN SAVRŠENI IZNENADIO FOTKOM IZ MLAĐIH DANA: Evo kako je Mijo izgledao prije nego što ste uopće čuli za njega

Na fotografiji su u prvom planu njegovi trbušni mišići, a bio je i znatno mršaviji nego sad

Mijo Matić, drugi hrvatski Gospodin Savršeni, na Instagramu je objavio fotografiju nastalu puno prije nego se počeo ozbiljnije baviti fitnessom. Na fotografiji su u prvom planu njegovi trbušni mišići, a bio je i znatno mršaviji nego sad.

Objavio je i nekoliko fotografija nastalih kasnije, a u opisu je napisao tekst o preobrazbi samog sebe.

“Potiskivanje je ozbiljna bolest. Preobrazba sebe samog je igra – to nije uopće ozbiljna stvar. Sve je to iskreno, ali ne i ozbiljno. Istinito, no nikad ozbiljno. Kvaliteta igre je uvijek prisutna u tome. To je sam duh preobrazbe. S pozitivnim ti stvaraš nešto iznutra. Izvana je sve samo jedna prilika; unutrašnje stvaranje je ono što je bitno. Naglasak nije na sukob sa svojom prirodom i nagonima. Nemoj biti negativan prema svojim energijama, prema bilo čemu što je u tebi”, napisao je.

“Budi pozitivan, a kad si takav, kad budeš u stanju pozitivno stvarati nešto iz samog sebe, postani i razigran. To je tvoja priroda. Zašto se sukobljavati s njom? Ti si je stvorio, ona je plod tvojih napora. Želio si je imati i zato si je i napravio. Ti si je izabrao – to je tvoja sloboda. U pitanju je tvoj i samo tvoj izbor”, zaključio je.

