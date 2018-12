GOSPODIN SAVRŠENI IZABRAO: 2 cure ostale slomljena srca, no još uvijek nije kraj. Hoće li ga odabrana prihvatiti?

Jučer je svanulo najzanimljivije jutro u vili – jer je pred Ivom, Hanom i Aleksandrom bila prva finalna emisija! Idok su se razbuđivale u dnevnoj sobi, dobile su Goranovo pismo u kojem im je objasnio da će upoznati najvažnije ljude u njegovu životu. Hana i Aleksandra bile su uzbuđene što će vidjeti Goranovu majku, a Iva je rekla kako je, osim toga, uzbuđena i što će upoznati Vanessu o kojoj je toliko toga čula.

‘Sad sam u situaciji da stvarno ne znam koja je prava’

“Naravno da sam nervozan i uzbuđen, za koju god se odlučim, znam da se ne bih pokajao, i to mi je najteže. Sad sam u situaciji da stvarno ne znam koja je prava, jer su sve nekako prave”, rekao je Goran i došao kod djevojka kako bi im rekao da će s kandidatkinjama kuhati za svoju obitelj. Iva je dobila predjelo, glavno jelo Hana, a šećer na kraju bila je Aleksandra.

Goran je dočekao mamu Nadu, kumove, sestričnu i prijatelja, a djevojke su se dotjerivale za goste i pokušavale obuzdati tremu i uzbuđenje. Goran im je prvo predstavio Ivu i potom su otišli praviti predjelo, a čim su otišli, gosti su komentirali da im je Iva simpatična. Kuhar im je pokazao što se od njih očekuje i bacili su se na posao. Dotad su gosti pričali o Goranovim bivšim djevojkama. „Upoznali smo ih već dosta“, rekla je kuma.

‘Ne vidim nijednu Ivinu manu’

“Iva me smiruje”, rekao je Goran dok su pripremali jelo jer su nastali sitni problemi čim se kuhar maknuo. No to ih nije spriječilo da se dobro zabavljaju. Uskoro im se pridružila Vanessa koja je došla malo bolje upoznati Ivu. “Ne vidim nijednu Ivinu manu”, rekao je Goran, a prije nego što su se vratili među goste, Iva mu je još jednom željela reći kako je sve s njezine strane bilo iskreno i dobio je poljubac u obraz. Predjelo se svima svidjelo, baš kao i Iva, a uskoro je Goranova mama poželjela nasamo popričati s njom. “Zna što želi i mislim da će uspjeti u životu, bez obzira hoće li biti s Goranom ili ne”, rekla je Nada i zaključila kako bi Iva i njezin sin mogli biti par.

‘Ako jelo nije bilo za pet, Hana je bila za deset petica’

Na red je došla Hana za koju su gosti odmah komentirali kako je jako sigurna u sebe, ali i kako se vidi da privlači Gorana. I dok se Goran usredotočio na kuhanje i šutke radio, Hani je bilo važnije da se posveti njoj. “Hanu ili voliš ili ne, a kad je o meni riječ, više je ovo prvo”, rekao je Goran i uskoro se prepustio nježnostima i poljupcima s atraktivnom crnkom. Kad je jelo napokon došlo na stol, gosti ga nisu pretjerano hvalili, a posebno je nezadovoljna bila kuma. “Ako jelo nije bilo za pet, Hana je bila za deset petica”, rekao je Goran.

Dotaknuli su se i Haninih godina, o čemu je nastavila razgovarati i s Goranovom mamom. “Ne misliš li da je Goran ipak prestar za tebe?” zanimalo ju je, a Hana je objasnila zašto se smatra zrelijom i zašto godine nisu bitne. “Jako je draga i možda ja mislim da je premlada za Gorana, ali ja tu nemam utjecaja”, iskrena je bila Nada i poželjela joj puno sreće.

‘Kod Aleksandre mi se najviše sviđa što je zaigrana’

Došlo je vrijeme za Aleksandru i desert, a Goran ju je hrabrio zagrljajem. “Ljekoviti su njegovi zagrljaji”, komentirala je Beograđanka. Imala je veliku tremu, ali gostima se odmah učinila dragom. Kuhar im je pokazao što će pripremati, a potom su počeli s poslom. Goran je probao biti ozbiljan, ali Aleksandra se zaigrala čokoladom pa su se naposljetku više ljubili nego što su se bavili kolačem. “Kod Aleksandre mi se najviše sviđa što je zaigrana. Jako je draga osoba i jednostavno je moraš zavoljeti”, rekao je Goran.

Gosti su bili oduševljeni desertom, a osim njezine visine, poslije su komentirali kako se vidi da je zaljubljena u Gorana. Uslijedio je razgovor s mamom Nadom, a dotad su gosti razgovarali s Goranom, ali mu nisu nimalo pomogli u odabiru djevojke jer je svatko imao drugu favoritkinju! “Ima svoj stav, zna što želi i svijetom ide sama, što znači da je i ona već dovoljno zrela”, komentirala je za manekenku.

‘Za koju se on odluči, ja ću je prihvatiti objeručke’

Nakon večere Goran je, naravno, razgovarao s mamom. “Da, imaš težak zadatak. Svaka od njih ima svoje čari, svaka je djevojka draga…”, govorila mu je mama, a Gorana je mučilo što će djevojke koje ne odabere biti tužne pa se nikako još nije mogao izjasniti za koju se odlučio. “Slušaj intuiciju ako se ne možeš osloniti na emocije ili na doživljaj koji si imao”, rekla mu je mama i poželjela mu puno sreće.

“Za koju se on odluči, ja ću je prihvatiti objeručke jer će me obogatiti – uz sina, imat ću i kćer i to je najljepše što se može dogoditi”, zaključila je, a Goran ju je odlučio poslušati njezin savjet i osloniti se na intuiciju. “Nikad nisam pomislio da bi uspio razviti osjećaje prema trima ženama, to su prekrasne žene – različite, a tako jedinstvene. Nažalost, dva ću srca slomiti, ali moja je odluka je jasna. Samo je jedna, samo je ona!”, rekao je.

‘Život ide dalje i trebamo birati one koji biraju nas’

Prva je na red došla Aleksandra i Goran joj je naglasio kako je svaki trenutak s njom bio iskren te joj je rekao: “Ne vidim da bih te mogao usrećiti koliko zaslužuješ i odlučio sam se za drugu. Nadam se da mi nećeš zamjeriti i da ćeš mi jednog dana oprostiti.” A iako je bila tužna, Aleksandra mu je odmah oprostila i rekla kako ne bi ništa mijenjala te mu poželjela sreću i da nađe ono što traži. “Život ide dalje i trebamo birati one koji biraju nas”, zaključila je.

‘Džabe smo se klale!’

Sljedeća je bila Hana i Goran joj je vratio kutijicu s brojem prstena koju mu je poklonila na početku showa. “Ne tražim curu, nego partnericu za život. Mislim da si ipak premlada i trebaš još puno toga doživjeti. Ne vidim te pokraj sebe”, rekao joj je, a Hana mu je još jednom naglasila da njoj godine nisu bitne i poželjela mu sreću. “Tužna sam, ali mislim da je on na gubitku”, rekla je. U sobi ju je dočekala Aleksandra koja je zaključila da sad mogu biti prijateljice uz komentar: “Džabe smo se klale!”

A onda je došao red na Ivu i Goran se prisjetio njihova savršenog spoja na Obonjanu i trenutka kad se nije htjela poljubiti s njim i Iva ga je zagrlila. “Cijelo se vrijeme pitam, bi li me poljubila kad bi bila ta… Ti si ta”, rekao joj je i strastveno su se poljubili. Zatim je dobila lančić s rozenkvarcom, kamenom ljubavi, koji će ih uvijek podsjećati na njihov otok ljubavi. “Uzimaš li ovu ružu?”, rekao joj je Goran i nastavili su se ljubiti…

Par nije mogao sakriti svoju sreću i strast, a jesu li stvarno suđeni jedno drugome – doznat ćemo u današnjoj, finalnoj epizodi showa.