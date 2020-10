GORAN NAVOJEC O PODJELI KUĆANSKIH POSLOVA: ‘Kuham, perem, peglam. Rijetko kad se izvalim i gledam seriju…’

Navojec i njegova partnerica u filmu ‘Mare’ glume bračne partnere

Glumac Goran Navojec i njegova dugogodišnja partnerica Marija Škaričić u filmu “Mare” igraju i bračne partnere. Marija u filmu glumi suprugu i majku koja se upusti u ljubavnu aferu.

“To će dići dosta prašine da žena može napraviti nešto gdje smo mi muškarci skloni jedan drugog tapšati po ramenu, ali kad se žena na to odvaži, onda to izaziva i javnu i obiteljsku sablazan. Mislim da će to dobro protresti ljubitelje filma i vjerujem da će žene kad pogledaju ovaj film shvatiti i osjetiti – mogla bih i ja tako, što i ja nisam tako”, rekao je Navojec za IN Magazin. Dodao je da misli da se svi muškarci mogu prepoznati u filmu jer žene uzimaju zdravo za gotovo.

“Uvijek je bilo tako. Sve je čisto oprano. Danas se sve više muškarci žale da im nije sve čisto, da nije sve skuhano, oprano. Da moraju i sami ispeći jaja, skuhati hrenovke, makar su i to sve stereotipi. Znam muškarce koje predivno kuhaju i znam žene koje nemaju pojma o kuhanju”, rekao je.

Otkrio je i kakav je partner u vezi. “Fantastičan, fenomenalan. Kuham, perem, spremam, peglam. Moderan, zabavan. Mene ćeš rijetko naći da se izvalim i gledam seriju, a da neko drugi zvecka sa suđem. Ja se odmah dižem i preuzimam inicijativu. To ne dopuštam samom sebi, ali dopuštam svima oko sebe”, izjavio je.