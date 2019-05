GORAN JURENEC I PLAYBOYEVA ZEČICA POZIRALI U DONJEM RUBLJU: ‘Ovo je bilo jako vruće snimanje’

Goran je zbog poslovnih obveza opet u Berlinu gdje je uživao u društvu atraktivne Veronike

Gospodin Savršeni, odnosno Goran Jurenec na Instagramu je orktio da se trenutno nalazi u Berlinu gdje je snimao rekalmu s manekenkom i Playboyevom zečicom Veronikom Klimovits. “Snimam za donje rublje. Slagali su mi frizuru, malo me šminkali”, komentirao je Jurenec te dodao kako je to to bilo “jako vruće snimanje”.

HANA RODIĆ OTVORILA DUŠU: ‘U školi sam bila luzer, maltretirali su me i zagorčali mi život’

Fotkama sa snimanja pohvalila se i Veronika, koja je rodom iz Estonije, a na društvenim mrežama je prati preko 60.000 ljudi. Ta atraktivna brineta bila je Miss travnja njemačkog Playboya u kojemu se skinula do kraja. U časopisu je otkrila da je visoka 172 centimetra te da su joj mjere 88-62-89, što je, tvrdi, blizu savršenim mjerama.

Dok se Jurenec zabavljao sa zečicom na snimanju, Goranova djevojka Hana Rodić bila je u u zagrebačkom kinu gdje je imala svoj prvi susret s fanovima.

HANA I GOSPODIN SAVRŠENI SE POSVAĐALI, ON IZGUBIO STRPLJENJE: ‘Ti se bojiš svega osim šminke i totalno si bez odgoja’