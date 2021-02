GORAN IVANIŠEVIĆ POSVETIO DIRLJIVU PORUKU SVOJOJ NIVES: Svi se tope, ali komentar ruskog tenisača je vrh

U komentarima se, osim Nives, oglasio i legendarni ruski tenisač Jevgenij Kafeljnikov

Teniska legenda Goran Ivanišević nije baš vičan čestim izljevima nježnosti na društvenim mrežama prema svojoj supruzi Nives, no kada to napravi, onda to radi sa stilom. Naime, u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu posvetio joj je dirljivu objavu.

Goran se javio iz Australije gdje je s Novakom Đokovićem proslavio osvajanje Australian Opena kao dio njegovog tima. Bivši tenisač je podijelio fotografiju svoje supruge na kojoj ona u oversize vesti pozira sa smiješkom na licu raspuštene kose.

“Hvala ti ljubavi mog života na svoj podršci i ljubavi koju mi daješ. Volim te”, napisao je Goran u opisu objave, a Nives mu se javila u komentarima.

“Volim te”, napisala je.

Goran je svojom objavom oduševio i raznježio brojne pratitelje, a u komentarima se oglasio i legendarni ruski tenisač Jevgenij Kafeljnikov. “Mislio sam da sam ja tvoja ljubav”, našalio se je te je mnoge nasmijao.