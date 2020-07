GORAN BOGDAN SE NAKON TJEDAN DANA JAVIO IZ SAMOIZOLACIJE: Objavio je intrigantnu fotografiju i otkrio kako se osjeća

View this post on Instagram

Hvala na izboru za Večernjakov pečat. Posebna mi je čast što mi je ovaj veliki i divni čovjek uručio nagradu. Thanks for the choice for the person of the year in culture segment. @ivan_dodig @vecernjakov_pecat @vecernji.list #hercegstjepankosaca #bih #vecernjilist #mostar