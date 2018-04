GOLIŠAVA LIDIJA BAČIĆ SE POŽALILA FANOVIMA NA RADIJSKE STANICE: ‘Ne žele vrtiti moje pjesme…’

Mislim da se to popularnoj glazbi (koju ja pjevam) nikad nije dogodilo od kad je liste @top.hr_rtl ." Vino rumeno" je 2.mjesto u HR za samo 20tak dana od izlaska. Na @youtube ima 1,5 milijuna pregleda. Svi pjevate ovaj hit na mojim i na Vigor koncertima. Svi bandovi je skidaju za svoj repertoar…Onda pomislim kako je to veliko s obzirom da neke stanice poput @narodniradio ili @radiodalmacija uopće i izričito ne žele vrtiti "Vino rumeno" i moje pjesme , kao ni pjesme nekih mojih kolega… time je uspjeh još veći…i samo je dokaz da ako vjeruješ u sebe i ako te publika voli…nitko to ne može zaustaviti. Hvala vam😘 #lidijapjesme #vinorumeno #istasiglas

A post shared by LIDIJA BAČIĆ LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile) on Apr 15, 2018 at 5:25am PDT