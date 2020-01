GODINU I POL NAKON PREDOZIRANJA IZAŠLA JE NA POZORNICU: Sjela je za klavir i u suzama otpjevala emotivnu pjesmu

Demi je tijekom nastupa počela plakati, a publika ju je suznih očiju na kraju nagradila gromoglasnim ovacijama

Pjevačica Demi Lovato (27) sinoć je na 62. dodjeli Grammyja prvi put nastupila nakon predoziranja s nepoznatim opijatom. Publici je izvela pjesmu “Anyone” koju je navodno snimila nekoliko dana prije stravičnog događaja.

Demi je pred publiku izašla u raskošnoj bijeloj dugoj haljini te je u pratnji klavira izvela dirljivu pjesmu u kojoj je opisala svoje patnje. No, na početku je pogriješila pa je počela ponovo pjevati. Tijekom nastupa počela je plakati, a publika ju je suznih očiju na kraju nagradila gromoglasnim ovacijama.

Demi se od tinejdžerskih dana bori s ovisnosti o kokainu i alkoholu, o čemu je i javno govorila. Bila je na rehabilitaciji, nakon čega je ostala čista šest godina. No, u srpnju 2018. godine ponovno je posrnula.

Pjevačica se predozirala na kućnoj zabavi. Bila je u nesvijesti kada ju je pronašla asistentica. Ležala je u vlastitoj rigotini i krvi. Na sreću, njezin tjelohranitelj joj je pravovremeno pružio prvu pomoć nakon čeka je brzo prebačena u bolnicu. Pretpostavlja se da se predozirala heroinom, no Demi nije željela otkriti što je točno uzela.

“Sada kada slušam tu pjesmu čujem vapaj za pomoć… I tako slušam i mislim ‘Kako netko tko je čuo ovu pjesmu nije pomislio: pomozimo ovoj djevojci?’. Snimala sam je kad sam mislila da sam O.K., no očito je da to nisam bila. Danas kad je slušam pomislim ‘Bože, želim se vratiti natrag u prošlost kako bih pomogla samoj sebi”, otkrila je prošle godine u intervjuu za New Music Daily.