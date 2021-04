GODINU DANA NAKON NJEGA, OTIŠLA I ONA: U 103. godini preminula udovica legendarnog Kirka Douglasa

Udovica Kirka Douglasa i pomajka Michaela Douglasa, producentica Anne umrla je u četvrtak u Kaliforniji u dobi od 102. godine, piše Page Six.

MICHAEL DOUGLAS OTKRIO POSLJEDNJE RIJEČI SVOG OCA: ‘Ne znam je li se šalio ili ne’

Anne Douglas, Producer and Widow of Kirk Douglas, Dies at 102 https://t.co/fD1YOvvwUG

— Variety (@Variety) April 30, 2021