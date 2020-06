GLUMICA PONOVNO ŠOKIRA: Nedavno je prodavala svijeću s mirisom vagine, a sada nudi miris orgazma

Nakon što je prva svijeća s ‘mirisom vagine’ rasprodana u rekordnom roku, brend Goop odlučio je dobro zaraditi na još jednom kontroverznom proizvodu

Glumica i poduzetnica Gwyneth Paltrow, odnosno njen brend Goop, od sada prodaje svijeću koja miriše kao orgazam, i to za 75 dolara (500 kuna).

Nakon što je svijeća ‘This Smells Like My Vagina’ rasprodana u rekordnom roku, odlučili su se izbaciti još jedan kontroverzni proizvod pod imenom ‘This Smells Like My Orgasm’.

GWYNETH PALTROW REKLAMIRA SEKSUALNA POMAGALA: Izazvala je buru bijesa; ‘Ljudi umiru, saberi se’

ČELNIK BRITANSKOG ZDRAVSTVA NAPAO SERIJU GWYNETH PALTROW: ‘Predstavlja značajni rizik za zdravlje’

Novu je svijeću glumica predstavila tijekom gostovanja u ‘Tonight Showu’ Jimmyja Fallona.

“Imamo novi proizvod koji bi zapravo mogao pokloniti svojoj ženi. I kutija ima vatromet”, rekla je Paltrow.

Na stranici Goopa svijeća je stoji da je ovo “dostojna nasljednica originalne svijeće, svi znate koje, te je mješavina mirisa grejpa, nerolija i zrelih bobica, pomiješanih s mljevenim čajem i turskim ružama, što joj daje seksi, iznenađujući i divlje ovisnički miris”.

Prvu svijeću, onu s mirisom vagine, opisala je kao “punk rock i feminističku”, čiji je miris miks biljke iz roda ageranijum, bergamota i cedra uz nijanse ruža.