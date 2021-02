GLUMICA NAPOKON OTKRILA IDENTITET SVOG ZLOSTAVLJAČA: ‘To je Marilyn Manson. Počelo je ​​kad sam bila tinejdžerica’

U znak solidarnost s gumicom, još su četiri žene objavile vlastite optužbe protiv Mansona

Glumica Evan Rachel Wood (33), zvijezda serije “Westworld”, u prošlosti je pričala o zlostavljaju kojeg je proživjela dok je bila u vezi s bivšim dečkom kojeg tada nije imenovala. Ona je u svojoj najnovijoj obavi na Instagramu otkrila da se radi o kontroverznom pjevaču Marilynu Mansonu (52).

“Ime mog zlostavljača je Brian Warner, svijetu je poznat i kao Marilyn Manson. Počeo me ‘trenirati’ ​​kad sam bila tinejdžerica i užasno me zlostavljao godinama. Isprao mi je mozak i izmanipulirao da se pokorim. Dosta mi je života u strahu od odmazde, klevete ili ucjene. Ovdje sam kako bih razotkrila ovog opasnog čovjeka i prozvala industrije koje su mu omogućile da to radi. Prije nego što uništi još života. Stojim uz brojne žrtve koje više neće šutjeti”, napisala je Evan.

U znak solidarnost s glumicom, još su četiri žene objavile vlastite optužbe protiv Mansona, detaljno opisujući mučna iskustva za koja tvrde da su uključivala seksualno i psihološko zlostavljanje i/ili razne oblike prisile, nasilja i zastrašivanja. Neke od njih pate od depresije, noćnih mora i PTSP-a.

Zlostavljanje je s vremenom eskaliralo

Manson je kategorički negirao slične navode u prošlosti, a njegovo novo očitovanje još se uvijek očekuje, piše Vanity Fair.

Evan Rachel je upoznala Mansona kada je imala 18 godina, a on 36. Ona je o zlostavljanju progovorila 2018. godine pred američkim Pododborom za pravosuđe kako bi se promijenili zakoni o seksualnom zlostavljanju.

“Moje iskustvo s obiteljskim nasiljem je bilo iduće: toksično mentalno, fizičko i seksualno zlostavljanje koje je počelo sporo, ali s vremenom je eskaliralo, te uključivalo prijetnje mojim životom i ispiranje mozga. Budila sam se pored muškarca koji je tvrdio da me voli, a silovao me je”, kazala je tada.