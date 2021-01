GLUMICA IZ ‘RESIDENT EVILA’ UMRLA U 40. GODINI ŽIVOTA: ‘Borila se svim snagama…’

Jeanette je nedavno glumila u filmu ‘Charm City Kings’, a pojavila se i u nekoliko kratkih filmskih projekata

Glumica Jeanette Maus, koja je poznata po ulozi u igri “Resident Evil 8”, preminula je u 40. godini. Tužnu vijest potvrdio je njen zaručnik Dusty Warren na Facebooku, javlja Mirror.

Jeanette je umrla nakon osmomjesečne borbe s rakom debelog crijeva.

“S velikom tugom vam javljam da je Jeanette Maus preminula uslijed komplikacija s rakom debelog crijeva. Tužan sam do bola, ali sam ponosan na nju. Borila se svim snagama i do posljednjeg je trenutka bila puna optimizma. Inspirirala me, a vjerujem da je i mnoge druge”, napisao je.

Imala je i Crohnovu bolest

Jeanette, kojoj je također bila dijagnosticirana i Crohnova bolest, nedavno je glumila u filmu “Charm City Kings”, a pojavila se i u nekoliko kratkih filmskih projekata.

Čelnici holivudske škole glume John Rosenfeld Studios, u kojoj je Jeanette predavala, dirljivim riječima su se oprostili od nje.

“Naša su srca danas slomljena. Kao što mnogi od vas sada znaju, naša voljena Jeanette Maus sinoć je u 23:11 sati otišla na bolje mjesto”, napisali su na Instagramu.