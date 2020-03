GLUMICA IZ ‘BOLJEG ŽIVOTA’ OBJAVILA IZAZOVNI VIDEO IZ KADE: ‘Malo mi za sreću treba…’

View this post on Instagram

Posle divnih predstava 🎭i napornih putovanja uvek nadjem bar malo vremena da sebe učinim srećnom.Hedonizam kao pravac u životu😂😂😂💋🙌 …….,,Malo mi za sreću trebaaa🎶🎶🎶🎶🎵🎵🎵🎵🎵