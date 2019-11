GLUMICA BILA U VEZI S VLASTITIM OCEM, OBITELJ JU JE ODBACILA: ‘Kad sam ostala trudna, nisam znala čije je dijete, suprugovo, ili tatino’

Mackenzie je u knjizi napisala da ju je otac silovao u noći prije njezinog vjenčanja za glazbenog menadžera Jeffa Sesslera 1979. godine

Američka glumica Mackenzie Phillips (59) izdala je svoju drugu knjigu po redu “Hopeful Healing: Essays on Managing Recovery and Surviving Addiction” u kojoj je pisala kako se nosila sa svojom ovisnošću o raznim opijatima te je otkrila kako njezina vlastita obitelj vjeruje da si je sama kriva za sve što joj se u životu dogodilo.

Naime, Mackenzie je u svojoj prvoj knjizi “High on Arrival” koja je svijetlo dana ugledala 2009. godine otkrila da ju je otac John Phillips, koji je bio frontmen grupe The Mamas & the Papas, silovao kada je imala 19 godina. Oboje su tada bili drogirani i pod utjecajem alkohola. O tom traumatičnom iskustvu pričala je i kada je gostovala u showu kod Oprah Winfrey te je priznala kako joj njezina obitelj jako zamjera što je detalje tog incestoidnog odnosa otkrila javnosti.

“Ne zovu me na rođendanske proslave, bijesni su na mene i govore mi da nisu spremni oprostiti mi. Ne žele mi oprostiti što sam kao dijete zlostavljana, ali i činjenicu da sam o svemu progovorila u javnosti”, rekla je.

Nije bila sigurna tko je otac djeteta

“Moja obitelj još ne oprašta bol i bijes koje sam im nanijela kada sam otkrila istinu o mom ocu. Oni krive žrtvu, a brane zločinca. Znala sam da ću biti meta takvih reakcija jer sam rekla istinu koju nitko nije želio čuti”, kazala je.

Mackenzie je u knjizi napisala da ju je otac silovao i noć prije njezinog vjenčanja za glazbenog menadžera Jeffa Sesslera 1979. godine. No, tu priča o incestu nije završila. Glumica i njezin otac postali su jako prisni, pa su ljubavničku vezu održavali punih deset godina.

Kada je ostala trudna Mackenzie nije bila sigurna tko je otac djeteta, njezin drugi suprug gitarist Shane Fontayne ili njezin otac. Na koncu, John joj je platio abortus, a Mackenzie je otkrila kako nakon toga nije željela da ju itko dodiruje.

Njezin otac umro je 2001. godine nakon borbe s ovisnosti o drogi i alkoholu. Mackenzie je dugi niz godina “koračala istim putem kao on”, no kada je napunila pedeset godina odlučila je okrenuti novi list u životu te se riješila ovisnosti. Trenutno radi kao savjetnica u jednom centru za odvikavanje.