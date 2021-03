GLUMAČKA DIVA UMRLA U SNU: Čuvena Jessica Walter igrala je ‘jednog od najvećih TV likova’. Kolege se opraštaju

Jessica Walter, nagrađivana glumica najpoznatija po ulozi u televizijskoj seriji “Arrested Development”, umrla je u srijedu u snu u svom domu u New Yorku, potvrdila je njezina kći u izjavi za CNN. Bilo joj je 80 godina.

“Teška srca potvrđujem smrt svoje voljene mame Jessice” rekla je njezina kći Brooke Bowman. Walter, rođena u New Yorku, bila je velika glumačka sila i na pozornici i na ekranu.

Jessica Walter, who has died at 80 years old, performed lead voice work for the animated comedy #Archer, earning multiple Annie Awards nominations for her role as Malory Archer. https://t.co/tWHFHYwcW6 pic.twitter.com/mXfHmUO68s

— Variety (@Variety) March 25, 2021