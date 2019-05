GLUMAC VELIKOG SRCA: Pogledajte što je Hugh Jackman učinio kad je sreo beskućnika: ‘Skoro je počeo plakati…’

Svjedokinja tvrdi da je Jackman beskućniku dao 100 eura u novčanicama i pozvao ga na ručak

Evening news piše da im je jedna žena javila da je vidjela glumca Hugh Jackmana na ulici kako razgovara s beskućnikom i daje mu novac. Izvadio je iz džepa 100 dolara u novčanicama po dvadeset te ga pozvao na ručak. “Nisam ga prepoznala dok nije progovorio, a kada sam se približila, vidjela sam da je to on. Beskućnik je odbio poziv na ručak jer, kako kaže, nije bio pristojno odjeven. Hugh Jackman se onda udaljio, a ja sam prišla beskućniku i pitala ga zna li s kim je upravo razgovarao. Kad sam mu rekla da je to glumac Hugh Jackman, skoro je počeo plakati”, rekla je anonimna svjedokinja.

Holivudski glumac trenutno se nalazi u Škotskoj na turneji na svojim novim mjuziklom “The Man. The Music. The Show” te planira obići Europu, Australiju i SAD.