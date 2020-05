GLUMAC IZ ‘GOSPODARA PRSTENOVA’ POSTAO OTAC U TAJNOSTI: Paparazzi ga ulovili u šetnji s bebom

Elijah i Mette-Marie upoznali su se 2017. godine kad su zajedno radili na filmu ‘I Don’t Feel At Home In This World Anymore’

Elijah Wood, zvijezda “Gospodara prstenova”, prije otprilike tri mjeseca postao je otac, no on i njegova djevojka, producentica Mette-Marie Kongsved sretnu vijest zadržali su za sebe. Posljednjih mjeseci nisu se pojavljivali u javnosti zbog pandemije koronavirusa. Ipak, fotografi su ih snimili u šetnji s prinovom, a oboje su na licu imali zaštitne maske.

Elijah i Mette-Marie upoznali su se 2017. godine kad su zajedno radili na filmu “I Don’t Feel At Home In This World Anymore”. Ona je prije bila u vezi s producentom i scenaristom Evanom Louisom Katzom, no razišli su se godinu dana prije nego je upoznala Elijaha. On je prije Mette-Marie hodao s glumicom i pjevačicom Pamelom Racine.