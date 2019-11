GLUMAC GORAN BOGDAN ŠOKIRAO IZJAVOM ZA SRPSKE MEDIJE: ‘Boli me k**** za Hrvatsku. Napišite to!’

Naš je glumac otvoreno progovorio o tome koliko mu smeta činjenica da ova popularna serija jedino nije emitirana u Hrvatskoj

Publika u Srbiji zavoljela je lik koji hrvatski glumac Goran Bogdan tumači u seriji Dragana Bjelogrlića “Senke nad Balkanom“, a uskoro će ga ponovno gledati na malim ekranima, s obzirom na to da je snimanje drugoga dijela završeno.

‘J***m ti tu povezanost’

Bogdan je na početku trebao igrati Antu Pavelića, ali na kraju je uloga ipak pripala Bojanu Navojcu. Pisalo se da je Bogdan odbio igrati Pavelića, ali izgleda da je presudio redatelj. Bogdan je o seriji progovorio za Kurir prije dvije godine, kada se počela emitirati prva sezona.

“Bjela me zvao da igram lik Ante Pavelića pa je poslije odlučio da igram Mustafu Golubića. J***m ti tu povezanost, što je on iz Hercegovine. Ne verujem u geografsku povezanost. Čitao sam ‘Dosije Golubić’, ali sam ga igrao po uzoru na likove koje su živjeli sa mnom od devedesetih i bili zeznuti. Mustafa nije dobar ni loš, nego ga okolnosti stavljaju u takvu poziciju. On je bio čovjek najupućeniji u događaje u svijetu. Uvijek je korak ispred drugih. On je iz Stoca, a jedino mi je bilo lakše dočarati ga jezično. Mustafa Golubić je tajna po sebi i Hercegovina koja nije ispričana. Rodio se 30 kilometara od mog mjesta, a organizirao je ubojstvo Trockog”, kazao je Bogdan tom prilikom.

‘Ma boli me ku*** za Hrvatsku’

Sada je u intervjuu za srpski Alo! naš glumac otvoreno progovorio o tome koliko mu smeta činjenica da ova popularna serija jedino nije emitirana u Hrvatskoj, ali i priznao da su mu naporna snimanja lako pala jer obožava svoju profesiju.

“Ma boli me ku*** za Hrvatsku i za to što serija tamo nije emitirana. Slobodno to napišite”, oštro je poručio Goran na početku razgovora, a onda nastavio pomirljivim tonom i objasnio da mnogo snima za američko tržište. Na pitanje što glumci s Balkana mogu ponuditi tako velikoj zemlji odgovorio je ponovno bez dlake na jeziku.

‘Neka se svatko bavi sobom’

“Malo toga nedostaje američkom tržištu, možemo im samo ponuditi naše probleme. Nije stvar novca, nego kako oni sve to rade. Za razliku od njih, mi jednostavno ne vidimo naše potencijale, niti ih otkrivamo, tako da nije problem u Americi. Sve je do pojedinca, kada bi se svatko bavio svojim poslom, bilo bi mnogo bolje. Neka svatko čisti svoje dvorište i bavi se sobom. Kada bismo tako funkcionirali, odmah bi nam bilo bolje”, izričit je Bogdan.

S obzirom na to da je snimanje serije “Senke nad Balkanom“ završeno, Goran kaže da mu nije drago zbog toga, s obzirom na to da obožava raditi.

“Obožavam raditi i nijedan trenutak mi nije pao teško na snimanju. Ipak, razumijem Dragana jer je njemu stvarno bilo najteže. On se slomio da bi serija bila ovako dobra i gledana”, rekao je Goran i otkrio da će lik Mustafe Golubića, koji on tumači, biti još bolji nego u prvome dijelu.

‘Bit će baš zaje*an’

“Kako su povijesni događaji sve gori u seriji, tako je i Mustafa sve lošiji. Rastrgan je, luđi, opasniji, mračniji… Ove sezone, kada poludi, bit će baš zaje*an”, kaže Goran za Alo! i dodaje da je normalno da od svake uloge koju igra “pokupi“ neki djelić.

“Glumac se saživi s likom koji igra, tako da je potpuno normalno da mu neki djelići ostaju urezani. Ja u privatnom životu, kao i likovi koje igram, nisam ni crn, ni bijel, sve je izmiješano, tako da od svake svoje uloge ponesem nešto”, zaključio je glumac.