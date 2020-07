GLEDATELJICA PRIMIJETILA IZRASLINU NA VRATU TV NOVINARKE: Poslala joj mail, kasnije utvrđeno da ima rak

Vjerna gledateljica upozorila je američku TV novinarku Victoriju Price na izraslinu na njezinom vratu za koju je naknadno utvrđeno da je tumor štitne žlijezde. Price je istraživačka novinarka na WFLA News u Tampa Bayu i posljednjih mjeseci zbog izvještavanja o pandemiji nije imala vremena misliti o svom zdravlju.

“Kao novinarka imala sam puno posla otkako je počela pandemija. Smjene kojima nije bilo kraja, a događaja za izvještavanje nikad više. Morala sam se prilagoditi radu na daljinu i u mom slučaju preuzeti ulogu istraživačkog novinara. Pratili smo najvažniju zdravstvenu priču stoljeća, ali zdravlje mi je bilo zadnje na pameti”, napisala je na Twitteru. “Sve dok prošloga tjedna nisam dobila mail od jedne gledateljice, koja je na mom vratu primijetila izraslinu. Napisala mi je da ju je podsjetila na nešto slično što je ona imala. U njezinom slučaju riječ je bila o karcinomu”, otkrila je.

A bit of ~personal news~ to share.

Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.

I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon 🥰 pic.twitter.com/UMsoj2SjtM

— victoria price (@WFLAVictoria) July 23, 2020