‘GENIJALAC’ RONALD BRZO JE POSTAO HIT: ‘Cura mi mora biti fizički atraktivna i imati nevino lice. Ali ne tražim manekenku…’

Ronald Sataić prava je zvijezda novog reality showa ‘Ljepotice i Genijalci’. Najgeekovskiji natjecatelj postao je ne samo inspiracija za mnogobrojne internet memove, već je svojom simpatičnošću stekao veliku naklonost publike koja po društvenim mrežama oduševljeno komentira njegovu pojavu, poput: “Ronald kralj!!! Da nema njega ovo ništa ne bi valjalo.”

I dok puk uživa u neobičnoj priči u kojoj zajednički jezik moraju pronaći ljepota i genijalnost, mi smo pričali s Ronaldom koji nam je otkrio kako je sve počelo.

“U svijetu ‘geekova’ našao sam se kada me, prijatelj iz srednje škole, Lovro Dujnić prvi puta doveo u ‘Udrugu ljubitelja Zvjezdanih Staza ”USS Croatia”’. Prije toga, iako sam već odmalena volio SF i sve u vezi istoga, nisam imao baš doticaje s ‘geek’ ekipom i kulturom. Zato mogu reći da sam svom prijatelju Lovri vječno zahvalan što mi je omogućio da se upoznam sa istomišljenicima i izveo iz mog pretežno solerskog života uz pokojeg prijatelja koje sam mogao nabrojati na prste jedne ruke.

Od tuda su nekako počeli i prvi izlasci, konvencije, tulumi, a i poneka ljubavna veza. Uglavnom mogu reći da sam se ulaskom u svijet ‘geekova’ društveno eksponirao više nego ikada prije i pomalo postao ono što danas jesam.”, priča nam Ronald.

‘Nismo više čudaci’

Prvi doticaj sa svijetom znanstvene fantastike bio je kroz znanstveno-fantastične filmove i serije tipa Alien, The Thing, Svemirski Marinci, Star Wars, i kasnije Star Trek, Babylon 5, Stargate… Koje je tada, još kao klinac, gledao s roditeljima, dok je prvi svemirski brod nacrtao sa svega 9 godina.

Kaže kako su znanstvena fantastika, kao i zaljubljenici u istu, danas postali gotovo “mainstream”. “Danas preko 50 posto ekipe sigurno zna što su ‘Star Wars’ i ‘Star Trek’, a još više ih zna i prati filmove sa superherojima. Konvencije ZF su sve posjećenija mjesta i sve više ima kolekcionarskih ZF stvarčica na policama dućana što je svakako pozitivan pomak te se nadam da će se tako i nastaviti.

Ono što je još bitno za reći je to da su ZF i “geekovi” uvelike zaslužni za promociju tehnologije i znanosti pa sad za razliku od 90-ih kad je mobitel bio rijetka pojava, danas ga svatko ima, i to nisu više samo mobiteli već džepna računala. Također se nadam da ne moram previše spominjat kako su internet i globalna povezanost isto tako pomogli boljem imidžu SF-a i geek kulture. Dakle ne, smatram da se ne može više reći za nas da smo nekakvi čudaci.”, objašnjava nam.

Idealna djevojka

Na pitanje kakva je njegova idealna djevojka, Ronald tvrdi kako idealna cura ne postoji jer, kako kaže, sve dolazi sa svojim plusevima i minusima, odnosno vrlinama i manama.

“Moja idealna cura mora biti meni fizički atraktivna za početak. Dakle ne, ne tražim nužno nikakvu vanserijsku ljepoticu ili manekenku (iako se neću bunit ak se nađe takva), već je dovoljno da dotična meni osobno bude privlačna. U kratkim crtama, ajmo reći da bi to bila cura vitkije građe ili eventualno s malim viškom kila (nikako pretila), duge kose (preferirano crvenokosa ili plavuša) i tzv. nevinog lica.

Ovo zadnje bi značilo da manje izgleda kao vamp žena, a više kao umiljata slatkica. Ni sam nisam neki macho muškarac tako da bi mi takva neka definitivno više odgovarala. E da, radije bih da je niža od mene, ali ako i bude malo viša nebi imao problem s tim. Isto tako radije bih mlađu curu nego stariju, jer se obično bolje slažem s mlađim manje ozbiljnim curama.

Što se karaktera tiče, ajmo jednostavno reći da bi volio da imamo što više toga zajedničkog. Preciznije, to bi značilo da bi moja idealna cura trebala biti inteligentna, iskrena, vjerna, zabavna, da ima nekakav smisao za humor i da je također ‘geek’. Ono što je isto bitno je da ne bi htio da pretjeruje sa šminkom i uređivanjem, da nije arogantna i manipulativna, da ne sluša cajke ili turbofolk i da nema porive svako malo se žaliti na nešto ili tračati druge. I to bi manje više bilo to. Možda sam nešto zaboravio, ali ajmo reći da sam uglavnom pokrio primarne karakteristike meni idealne cure. Oh, i to da mora volit seks se podrazumijeva valjda!”, kroz smijeh dodaje Ronald.

Napominje kako su klasične malograđanske predrasude kako cura koja je lijepa, mora biti i glupa te dodaje kako ima svega.

“Vulkanski – Infinite diversity in infite combinations (ugrubo prevedeno, bezgranična raznolikost u bezbrojnim kombinacijama)”, objašnjava nam ovaj geek.

A zašto je ušao u show?

Iako ga smatra poprilično škakljivim, odgovorio nam je i na pitanje što ga je nagnalo da uđe u show.

“Ako kažem da su ‘pare’ onda ću ispasti materijalist, ako kažem ‘samopromocija’ onda ću ispasti pun sebe, ako kažem ‘ženska’ onda ću ispast očajan. Dakle kako god odgovorio nikako neće biti dobro, ali neka. Ajmo reći da mi je bio zanimljiv koncept, a i pošto sam već statirao rekoh zašto ne, bit će zabavno, no također mi je i ideja o novčanoj zaradi bila primamljiva pošto bi mi takav jedan veći iznos riješio dosta problema što sa dugovima, što s daljnjim školovanjem i nekim stvarima koje sam planirao nabavit. Za onaj ljubavni dio sam imao najmanja očekivanja, jer budimo realni, nisam neki sad Casanova pa da su žene lude tolko za mnon, ali s druge strane nisam bio ni skroz zatvoren za tu opciju.”, objašnjava.

Za budućnost ima velike planove. Trenutno se osposobljava za 3D grafičkog dizajnera te mu je u planu raditi 3D modele i CGI za serije, filmove i/ili igrice. Kroz to misli svoju strast unovčiti i spojiti ugodno s korisnim.

“Još uvijek radim na onoj ZF knjizi koju spomenuh u prvoj epizodi emisije, ali to će potrajati. Valjda ću ju dovršit za nekih 5-10 godina pošto imam velike planove za dotičnu, a možda će ih biti par, umjesto samo jedne. Alternativni plan bi bio pisanje scenarija za igre, serije ili filmove.”, napominje Ronald. Kaže kako će vidjeti kako će se sve odvijati, a u krajnjem slučaju ne odbacuje ni povratak na televiziju ukoliko se ukaže kakva prilika.