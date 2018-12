GDJE JE NESTAO TONI JERIČEVIĆ? Bivši TV voditelj zbog posla preselio na drugi kontinent: ‘Kulturne prilagodbe su drastične’

Toni je posao u Disneylandu pronašao na internetu, a života u Kini i danas se sjeća s nostalgijom

Tonija Jeričevića, mladog TV voditelja i glumca koji iza sebe ima brojne projekte na HRT-u, RTL-u i Novoj TV, već godinama ne viđamo u javnosti. Nakon što je dobio poslovnu ponudu iz Disneylanda, preselio je u Kinu. “Radio sam kao komunikacijski trener na engleskom jeziku za djecu i odrasle u Disneylandu i manjim zabavnim centrima kompanije “Walt Disney”. Teško da mogu objasniti to zanimanje jer takve tvrtke kod nas nema, a i drukčijeg smo mentaliteta, ali otprilike bi to bila pomoć u stjecanju samopouzdanja u svakodnevnoj komunikaciji kod djece i odraslih koristeći engleski jezik”, rekao je za Večernji list. Posao iz snova pronašao je na internetu, a odgovor je stigao vrlo brzo. “U roku od 48 sati javila se Elizabeth iz ljudskih resursa i rekla: “Toni, vidimo da si radio u kazalištu, na TV-u i studirao u SAD-u. Toni, ti si “Disney”, doslovno je tako bilo. Nakon četiri intervjua s cijelom hijerarhijom i tri mjeseca papirologije, otišao sam u najluđu i najblesaviju životnu avanturu”, ispričao je.

Sasvim drukčija kultura

U početku je živio na relaciji Peking-Šangaj. “Šangaj je moderan, brz i urban, a Peking tradicionalniji, nešto sporiji i s puno više kineske kulture”, rekao je Toni te dodao da mu se nije bilo lako naviknuti na kulturu toliko različitu od naše. “Kulturne prilagodbe su drastične, svuda se pije vruća voda, ne hladna, jede se sa štapićima, nema kruha, nema mlijeka, može se ići na večeru u dva ujutro, stranci besplatno ulaze u diskoklubove i besplatno piju i jedu koliko ih god volja, žene obožavaju imati bijelu put, nerado se briju ispod pazuha, u WC-ima su svuda tzv. čučavci pa se i na to treba naviknuti. Puši se svuda i bilo gdje, pivo je pet kuna, a dobar ručak se može pojesti za 20 do 30 kuna. Stranci u Kini izazivaju veliku pozornost pa vam ne mora biti čudno ako vas pozovu na vjenčanje ili ako budete u reklami”, rekao je Toni dodavši da su Google i Facebook ondje zabranjeni te da ondje imaju svoje verzije društvenih mreža koje su puno naprednije.

U Hrvatsku se vratio zbog posla

Toni se u veljači ove godine odlučio vratiti u rodni Zadar, no i dalje daje poduke. “Doza nostalgije je uvijek bila prisutna, ali tu je i stalno privikavanje na nove situacije, ljude, hranu, tehnologiju unatoč tome što je Kina senzacionalna i što zapravo nemamo pojma što se sve ondje krije”, tvrdi mladi Zadranin koji se u Hrvatsku vratio zbog novog posla. Trenutno se bavi podukama iz engleskog jezika, a rado odlazi i na konferencije na kojima s gostima komunicira na kineskom. “Lijepo je biti dio tvrtke kojoj dobro ide i osjetiti kako vas kao zaposlenika tretiraju, ali “Disney” je tvrtka jasnih pravila i obrazaca ponašanja “, poručuje Toni koji je javnosti poznat kao voditelj kviza “Nova lova” te showa “Moj tata je bolji od tvog tate”, a okušao se i kao glumac u serijiama “Bitange i princeze” i “Ruža vjetrova”. Toni tvrdi da je posao na televiziji bio njegov dječački san. “Drago mi je da sam si tu želju ispunio”, poručuje Toni koji više ne razmišlja o napuštanju Lijepe Naše. “Ostajem u Hrvatskoj do kraja. Vjerujem da sam stekao dovoljno znanja i vještina da budem na miru. Kad mi bude teško, tješit ću se pjesmama “Nije u šoldima sve” i “Croatio iz duše te ljubim” i “Neopisivo”. Sretan sam što sam bio u Hrvatskoj kada je nogometna reprezentacija osvojila drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu. Srce bi mi se slomilo da sam to propustio “, poručio je.