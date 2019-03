GASI SE SERIJA CRNO-BIJELI SVIJET? Gledatelji razočarani i ljuti, evo što kažu s HRT-a

View this post on Instagram

Žungule, frajeru, hvala ti na svemu. Večeras se opraštamo od CBS, nije do nas, mi bi snimali zauvijek. Za objašnjenja i pitanja zašto ne, slobodno pišite na komunikacije@hrt.hr jer na kraju krajeva od vaše love se radi program. A ja bi samo zahvalio svima što ste nas pratili, volili i dali nam vjetar u leđa. Ogromni zagrljaj šaljem mojoj CBS obitelji, a pri tom ne mislim samo na ekipu nego stvarno i na sve vas. Mama, prestani plakat. #cbs3 #s03e12 #theend