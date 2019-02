GABRIELA SPANIC OTKRILA KAKO JE NJEZIN OTAC LUD ZA PREDSJEDNICOM KOLINDOM: ‘Prelijepa je, guapa, muy guapa!’

View this post on Instagram

Desde niña ensayaba como ser actriz, de manera innata me paraba frente al espejo, cambiaba mi voz y mi apariencia con maquillaje de mi madre, me miraba haciendo muecas, gesticulando, les ponía nombres a mis personajes, improvisaba… me di cuenta a muy temprana edad de mi pasión por la actuación, ya me imaginaba en la pantalla haciendo telenovelas. Considero que la imaginación en la actuación es el punto de partida para aflorar la creatividad de los personajes y aunque no sepa explicar exactamente de donde nace, es intuición pura como proceso primario; al imaginar estados mentales de personajes ficticios que posteriormente el actor vivifica llevándolos a la pantalla chica, grande o al escenario teatral. Es la concepción de lo que era “mentira” a la realidad. Esto es lo más parecido a lo que sentía desde niña, llevar mi imaginación a la realidad y mi escape era la doble visualización: mi presente y el espejo, pero yo lo veía real en mi espejo. Es esa búsqueda constante de jugar sin prejuicios, historias de personajes sin dificultades de ninguna índole. Partiendo de un punto de vista único e intransferible que es creer realmente en el juego. Vivirlo en carne propia como parte de ti, aunque no pertenezca a tu vida pero lo creaste con sentido de pertenencia. El personaje que el actor vaya a resucitar es de su pertenencia desde el mismo instante que lo lea, lo descubra, lo eduque, lo vista, lo maquille, lo comprenda desde todas sus múltiples acciones, necesidades, cuál es el objetivo principal de este en la historia y su aporte socioeconómico al espectador, que indiscutiblemente complementa la obra, así sea en teatro, cine o tv. Esto y mucho más es lo que estaré exponiendo en mi taller de Técnicas básicas para ser un buen actor. Ciudad de México: Sábado 01 / Domingo 02 de Diciembre Inscripciones: +52 55 6425 2957 (Whatsapp) Producción: @hispanomedio Fotografía: @eldelagorravinotinto