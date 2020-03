GABI IZGUBILA KONTROLU KAD JE ČULA ŠTO JOSIP OKOLO PRIČA O NJOJ; HAKIJA GA TJEŠIO: ‘Sad si shvatio koliko je prosta i nije za tebe’

Gabi se nije svidjelo što Josip priča okolo da su njih dvoje zajedno pa je burno reagirala

Romantična druženja farmera i djevojaka su završila, no vrijeme je za posljednja okupljanja i veliki tulum. Marijana i Hakija našli su se nakon nekog vremena, no umjesto zagrljajaj, Hakija je Marijani pružio ruku što je nju iznenadilo. ”Mislila sam da će taj odnos ići nekamo, no sada vidim da ne ide”, zaključila je Marijana.

Gabi Josipu napravila novu frizuru

Gabrielin i Josipov susret prošao je u njegovom dijeljenju komplimenata. ”Vidjeti ponovno Gabi bilo je fantastično”, rekao je zaljubljeno Josip, no njegova “zlatna djevojka” bila je drugačijeg stava. ”S Josipom se nisam ni čula ni vidjela… Josip mi se zapravo uopće ne sviđa”, priznala je. Potom se sjetila da joj je rekao da će napraviti sve za nju pa mu je dala prijedlog i izvadila mašnicu za kosu. ”Rekao si da bi učinio sve za mene pa, evo, bi li se mogao malo ošišati?”, upitala ga je Gabi, a Josip se nakon prvotnog šoka složio s njom.

Marijana i Hakija nisu se baš složili oko odgovora na pitanje u kojem smjeru ide njihova veza. ”Pa, mogao bih reći da smo prijatelji. A i načuo sam da si se viđala s nekim Jackom”, rekao joj je Hakija. ”To je bilo prije tebe”, rekla mu je Marijana te mu objasnila da je to bio farmer iz internacionalne sezone “Ljubav je na selu”. Josip se hrabro dao u Gabrieline ruke, a ona mu je napravila novu frizuru. Na kraju je zaključio da između njega i Gabi neće biti ništa više od prijateljstva iako se, priznaje, u nju malo zaljubio.

Dušan ne gubi nadu

Marijana je dočekala parove, a prvi su stigli Miro i Tatjana držeći se za ruke. ”Pomirili smo se i izgladili situaciju”, rekla je Tatjana, a poslije rekla da je Mirino ponašanje potpuno zbunjuje jer igra “toplo-hladno”. ”Dopisuje se s nekima preko Facebooka, sjedi na dvije stolice”, rekla je Tatjana dodajući da će razmisliti hoće li mu to oprostiti.

Najmlađi par, Gabriela i Josip, stigli su pred voditeljicu Marijanu, a Gabi je komentirala da se s farmerom nikad ne bi francuski poljubila. Hakija je otkrio da će nastaviti istim tempom s Marijanom. Dušan i Gorana dobili su komplimente od Amorove vile, a na pitanje kakav je njihov odnos, Gorana je rekla da ide nabolje. ”Nadam se da će Gorana osjetiti nešto više od prijateljstva prema meni”, rekao je Dušan. Bahra i Valter stigli su ruku pod ruku, a Bahra je rekla da želi iskricu i da se ‘pojavi žar ljubavi’. ”Mi se družimo, iskrica je već zaiskrila, i tko zna, možda bude nešto!”, zaključio je Valter.

Josipa odbila Gabrijelina agresivnost

Kada su se svi okupili, druženje farmera i njihovih djevojaka nastavilo se uz bazen vile, a Bahri se nije svidjelo kako se Hakija ophodio prema Marijani. ”Ponaša se kao neka mumija”, rekla je Bahra. Nakon igre odmjeravanja snaga, tijekom koje su svi morali opipavati stvari stražnjicom, dok su im na očima maske kako ne bi vidjeli, te pogađati stvari. Nakon što je Bahra sjela na stolac na kojem je bio klip kukuruza zaključila je da je riječ o vibratoru te tako sve nasmijala. Marijana je komentirala da se Hakija ponaša loše prema njoj odnosno, da joj se otkako su došli, nije ni obratio.

Gabi je Josipa pozvala na stranu da mu kaže da je čula kako Josip priča okolo da su ona i on zajedno. ”Kao prvo, želim znati koliko smo mi zajedno?”, upitala ga je Gabi. ”Ja to nisam rekao, ja sam samo rekao da smo mi prijatelji”, rekao je Josip, a Gabi mu je zaprijetila da ako još jednom čuje takve laži da će mu zašiti usta. Josipu se nije svidjela Gabrielina agresivnost pa je otišao. ”Ja sam normalan dečko, miran, zabavan, a ona to nikad neće skužiti”, rekao je Josip, a Hakija ga je podržao. ”Sad si shvatio koliko je prosta i da nije za tebe”, utješio ga je Hakija. Gorana je bila ljubomorna na Marijanu jer joj je Dušan pružio ruku da siđe sa stola na kojem su ona i Bahra plesale za vrijeme tuluma.

Gorana odustala od Dušana

Iduće jutro, Marijana je Hakiji rekla što ju smeta kod njega, a nazvala ga je i patološkim lašcem. ”Naučila sam iz svega ovog dosta, a to je da ne treba svakome vjerovati niti dati svoje srce niti otvarati vrata svoga života”, rekla je Marijana te otišla. Gorana je Dušana također pozvala na red rekavši mu da je čula da je zvao Marijanu na pet minuta da izađe, nakon što su otišli leći. ”Jel se ona tebi sviđa?”, upitala ga je Gorana. ”Ne”, rekao je Dušan, a Gorana je rekla da je živcira što se pred njom ponaša kao da je manji od miša te je rekla da odlazi od njega.

I Gabi i Josip su popričali jutro poslije tuluma. ”Ja mislim da ti i ja nismo ni prijatelji”, rekla mu je Gabi te se ponovno osvrnula na to što je čula da je Josip rekao drugima da su zajedno. ”Ja sam čak i glavu za tebe obrijao”, rekao joj je Josip, no Gabi se nije dojmio, a Josip se naljutio rekavši da se prema njemu grozno ponijela te je otišao uz psovke.

Marijana ih je popodne sve okupila, a kad je upitala Dušana gdje mu je Gorana, farmer joj je otkrio da je otišla. Tatjana i Miro su Marijani rekli da se između njih rodila romansa, kao i Bahra i Valter. ”Mi lijepo gradimo naše prijateljstvo pa neka to prijateljstvo bude korak ka našem dolasku pred oltar. Al neka vrijeme dokaže svoje”, otkrila je Bahra dodajući da je Valter divan i pristojan prema njoj. Hakija je rekao da Marijani neće oprostiti laž to što je u isto vrijeme bila i s njim i s Jackom, no ona je ponovno kazala da je to bilo prije nego je njega upoznala.

Što gledatelje očekuje u predfinalnoj epizodi kada se okupe sve djevojke farmera, doznat ćete sutra, od 21 sat, na RTL-u.