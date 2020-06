FRONTMEN BENDA BEGINI ULAZI U POLITIKU: ‘Samo poduzetnici mogu pokrenuti Hrvatsku. Sebe vidim u ekipi s takvim ljudima…’

‘Jako me ljuti što se u našoj zemlji, o čemu god pričali, ne možemo maknuti od 1941. ili 1945. godine. Dokad će to trajati? Takve ideološke rasprave samo truju ovo naše društvo, dijele nas i koče u napretku’, rekao je, između ostalog, Budišćak

Mario Budišćak, pjevač benda Begini, mnoge je iznenadio objavom da će se politički angažirati. Naime, odlučio se priključiti novoj koaliciji Pametno i Fokus. Glazbenik će biti visoko na njihovoj listi u 7. izbornoj jedinici koja obuhvaća jugozapadni dio Zagreba, kontinentalnu Hrvatsku i dio Primorja.

Kolege iz benda su ga podržali

Mario tvrdi da je politiku dosad strastveno pratio, a u rasprave je ulazio samo u krugu najbližih prijatelja. Priznao je da su ga kolege iz benda podržali u njegovoj odluci da se politički aktivira.

“Kad sam kolegama iz benda najavio da se želim aktivno baviti politikom, nisu se iznenadili. Dapače, znali su da me to jako zanima i odmah su me podržali. Prijatelji smo i znam da na njih mogu računati. Bez obzira na sve što se iz ovoga izrodi, naši fanovi mogu biti mirni. Ako uđem u Sabor i dalje ću nastupati na koncertima kao glazbenik jer to jest moj hobi od malih nogu. Dobar primjer toga je naš glazbeni velikan Vice Vukov kome politička karijera nije onemogućila glazbenu. Naprotiv, bio je svijetli primjer da i mi glazbenici možemo dobro zastupati svoj narod”, rekao je Budišćak za 24sata.

‘Ne zanimaju me ni ustaše ni partizani’

On je po struci ekonomist, a nakon očeve smrti preuzeo je obiteljski biznis. Danas zapošljava 21 radnika i, kako tvrdi, poznati su mu problemi malih poduzetnika. Upravo to je bio razlog njegovog ulaska u politiku.

“Jako me ljuti što se u našoj zemlji, o čemu god pričali, ne možemo maknuti od 1941. ili 1945. godine. Dokad će to trajati? Takve ideološke rasprave samo truju ovo naše društvo, dijele nas i koče u napretku. Doista me ne zanimaju ni ustaše ni partizani. Takve teme guraju i forsiraju samo oni koji žive od nacionalnih podjela, frustracija i nemaju pametniji program kojim bi nešto napravili u našoj političkoj žabokrečini. Većini mladih upravo se zbog toga politika gadi, a nije rješenje pobjeći od toga nego svojim primjerom pokazati da se stvari doista mogu promijeniti. Jedina godina o kojoj ja želim razgovarati je 2041. ili 2045.”, objasnio je.

‘Vremena više nemamo’

“U kontaktu sam s raznim ljudima i primijetio sam kako mali ljudi ipak mogu napraviti velike korake. Vidimo to na primjeru gradonačelnika Svete Nedjelje Darija Zurovca koji je u samo tri godine uspio od svoje sredine napraviti najpoželjniju poduzetničku zonu i prosperitetnu sredinu za život u Hrvatskoj. Dario i njegovi suradnici koji s njim rade mojih su godina, ulažu jako puno energije jer iskreno vjeruju u to što rade, ostvaruju rezultate, a dobivaju i sve veću podršku građana diljem Hrvatske. Samo poduzetnici mogu pokrenuti Hrvatsku. Zato sebe jedino i vidim u ekipi s takvim ljudima; da mijenjamo i moderniziramo zemlju. Vremena više nemamo”, rekao je.