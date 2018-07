FRANKA SE LUDIRALA S ĆORLUKOM I VRSALJKOM: Veseli trio grimasama zabavljao javnost, ali ostao je jedan strah

Simpatična pjevačica do posljednjeg je trenutka finalne utakmice s Francuskom bila optimistična

Franka Batelić sinoć je stajala tik uz Vatrene na pozornici. To je vidljivo iz snimke koju je objavila na Instagramu, a na kojoj njezin dragi Vedran Ćorluka drži onaj famozni govor poslije kojega je zapjevao: “Ovdje nitko nije normalan”.

Simpatična pjevačica do posljednjeg je trenutka finalne utakmice s Francuskom bila optimistična, a raspoloženje joj nije pokvario ni bolan poraz. “Kakav dan”, napisala je pored serije fotogafija, od one na kojoj sama fotka luckasti selfie, preko zagrljaja s preslatkim sinčićem Domagoja Vide, pa do ludiranja s Ćorlukom i Šimom Vrsaljkom.

“Franka, s tobom slike ama baš nikad nisu dosadne!”, poručila joj je obožavateljica, koju su ove živopisne objave očito jako razveselile. No, onda se sjetila jedne loše vijesti pa poslala i dodatak. “Nemoj slučajno onom svom dopustiti da ode iz reprezentacije, kako pretpostavljaju neki mediji da je on najbliže odlasku iz reprezentacije! On je isto ključ ove države!”