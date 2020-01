FRANKA SA SINOM IZAŠLA IZ BOLNICE: Pokazala što ju je dočekalo kod kuće: ‘Sad tek kreće ludilo’

View this post on Instagram

Viktor, mama i tata su domaaaaaa 🎉🐣❤️ Sad tek kreće ludiloooo! 🤓 Hvala svim doktorima, sestrama i kompletnom osoblju Petrove bolnice. Uz takvu ekipu svaki oporavak je lakši! 😌 I još jednom hvala svima vama na željama i čestitkama. 🎈#newlife #totalbeginners #babyboy👶💙🍼